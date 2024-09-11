В России необходимо разработать национальный UC-стандарт

Генеральный директор АО «СБК» Дмитрий Старовойтов заявил о необходимости стандартизации протоколов обмена данными в системах универсальных коммуникаций (UC) – такой шаг способен обеспечить недостижимые сегодня удобства для пользователей и мощные стимулы для развития рынка UC-систем.

Представляется очевидной аналогия между современным состоянием рынка UC и рынком персональных компьютеров до появления IBM PC. Быстрое технологическое развитие и острая конкуренция привели тогда к огромному количеству похожих, но несовместимых между собой решений. Договориться о стандартизации разработчики этих решений не смогли, вследствие чего 99% производителей персональных компьютеров прекратили недолгое существование.

Схожая ситуация наблюдается сейчас в сфере UC. Хотя IP-телефония, электронная почта и календари десятилетиями живут по строго определенным индустриальным стандартам (которые и обеспечили такое долголетие), их развитие весьма консервативно. Чего не скажешь о прочих составляющих UC – каждая ВКС и каждый мессенджер живут сами по себе в своей собственный экосистеме. У каждого вендора свои представления о том, как UC надлежит развиваться, что приводит к появлению множества схожих по функционалу, но не совместимых друг с другом конкурирующих продуктов. И даже среди решений, ориентированных на одного потребителя – госсектор, нет очевидного законодателя UC-моды. Пальцев на руках не хватит, чтобы пересчитать почтовые сервисы, календари, средства обмена документами, чаты и уж тем более видеоконференции. При этом интероперабельности между решениями практически нет.

Представляется странным, что разработчики не предпринимают даже попыток договориться о едином стандарте. Из-за этого, в частности, пользователи вынуждены использовать для коммуникаций друг с другом одинаковые ВКС и одинаковые сервисы для чатов. У тех, кому «повезло» общаться по работе с разными контрагентами, на компьютерах и на телефонах есть практически все вендорские решения. Еще и приходится перед началом сеанса связи искать консенсус, в какой ВКС встречаемся или в каком мессенджере создаем рабочую группу. Ситуация, когда один собеседник пользуется W******p, а другой – Telegram, кажется невозможной. Разработчики UC, даже если они берут за основу своих продуктов стандартные протоколы, первым делом убивают интероперабельность, т.е. возможность децентрализации обмена данными.

Между тем технических препятствий этому нет. Существует детально разработанный, проверенный свободный протокол – Matrix, который обеспечивает все необходимое: чаты, в том числе и групповые криптографически защищенные чаты, видеозвонки, и прочие компоненты UC. По умолчанию Matrix предполагает мультисерверную федеративную архитектуру. Описать возможности, предусмотренные в Matrix, можно так: он позволяет делать все то, что «умеет» Telegram.

Имеет смысл думать не о том, чем заменить Telegram или W******p (многие из нас думали и думают об этом в связи с недавними событиями во Франции и после недавнего сбоя Windows по всему миру). Да и вообще невозможно представить единую платформу, находящуюся в чьих-то одних руках – и неважно, в чьих именно, способную обеспечить пользователю и нужный ему функционал, и необходимую надежность. Такая платформа однажды, это лишь вопрос времени, станет единой для всех точкой отказа сервиса или местом для злоупотреблений, или попадет под санкции, или прекратит существование – перечень таких «или» велик. Не менее важно, что единственный сервис – это всегда компромисс, рассчитанный на абстрактного, «усредненного» пользователя. Такой компромисс никогда полностью не устроит пользователя конкретного.

Разумный путь состоит не в том, чтобы «заменять Telegram», а в том, чтобы разработать национальный UC-стандарт, своего рода ГОСТ. Производителям UC-систем в свою очередь следует договориться о взаимодействии программных продуктов, использующих единый протокол.

Существуют успешные прецеденты установления национальных стандартов на базе Matrix – успешные в том смысле, что они обеспечивали, с одной стороны, здоровую конкуренцию на рынке UC, а с другой – выигрыш в виде совместимости и унификации сервисов для пользователей.

Правительства нескольких стран уже делают пилотные проекты по внедрению Matrix как стандарта для государственного мессенджера. В России таких проектов пока нет. Мы решили начать с себя и уже работаем над новой архитектурой чатов на основе этого протокола. Приглашаем других вендоров ПО присоединиться к проекту.

В России такой подход означал бы подлинное импортоопережение – в духе, изначально свойственном CommuniGate Pro, платформе, которая создавалась не взамен импортных UC-систем, а для конкуренции с ними.