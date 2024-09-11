Видеохостинг для бизнеса Kinescope инвестирует более 100 млн рублей в развитие платформы

Видеоплатформа для бизнеса Kinescope, инвестирует более 100 млн руб. собственных средств в масштабирование инфраструктуры стриминга видеоконтента в России, СНГ, на Ближнем Востоке и в Азии, а также в развитие ML-направления. Об этом CNews сообщили представители Kinescope.

Инвестиции пойдут на расширение покрытия собственной сети доставки контента (CDN) на территории России и в странах СНГ, в т.ч. республиках Казахстан и Узбекистан, а также на Ближнем Востоке и Азии. Главная причина — рост объема заявок на миграцию контента со стороны бизнеса — в 10 раз за последние три месяца на фоне блокировки YouTube в России. Емкость внешних каналов связи Kinescope увеличится до 6 Тбит/с, что позволит пользователям просматривать более 10 млн видео ежедневно. В августе 2024 г. прирост объемов загружаемых видео составил 200%, месяц к месяцу, достигнув пика в 500 тыс. видео в сутки, в том числе за счет интеграций с сервисами видеоконференцсвязи «МТС Линк» и «Контур Толк».

Помимо этого, часть инвестиций Kinescope направит на развитие ML-технологий внутри платформы для повышения качества распознавания и модерации UGC-контента, а также интеграцию функций трансляций и расшифровки видео.

«В начале 2024 г. команда Kinescope расширила стыки с пятеркой магистральных операторов связи, удвоила емкости хранения и добавила новые точки присутствия в Японии и Гонконге. На фоне замедления YouTube и рекордном приросте видео контента, загруженного на платформе Kinescope в августе, мы приняли решение инвестировать в масштабирование серверных мощностей. Полная автоматизация миграции видео из YouTube, поможет бизнесу оперативно перенести весь контент с площадки на платформу Kinescope, а пользователям — смотреть видео в качестве до 4K HDR», — сказал Александр Павлычев, сооснователь Kinescope.