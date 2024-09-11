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«Яндекс Аренда» запустила партнерскую программу для риелторов

Участники партнерской программы смогут бесплатно пользоваться технологиями сервиса, делегировать рутинные процессы сдачи жилья, получать до 50% суммы от первого арендного платежа в Москве и Подмосковье и до 70% – в других регионах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Аренды».

«Яндекс Аренда» запустила специальную программу для агентов по недвижимости. Она позволяет риелторам бесплатно использовать технологии сервиса в арендных сделках и получать выплату за сданные квартиры. При этом «Яндекс Аренда» берет на себя звонки, показы, профессиональную фотосъемку объекта недвижимости и 3D-тур, оформляет и заключает договор. Участие в пилотном запуске партнерской программы приняли уже около 700 агентов из разных городов России.

«При сдаче квартир в долгосрочную аренду риелторы сталкиваются с большим количеством рутинных задач: например, с поездками на показы квартир, которые часто могут оказываться в другом конце города, проведением фотосъемки, общением по телефону с потенциальными жильцами. Все это требует значительного времени, усилий и отвлекает от более прибыльных сделок, например, по продаже недвижимости. В рамках партнерской программы «Яндекс Аренда» забирает на себя все рабочие процессы, дает возможность риелторам уделять внимание более глобальным задачам, сохранить больше свободного времени на развитие собственного личного бренда и получать пассивный доход. Программа предусматривает для агента выплату в размере 50% от первого арендного платежа сданной квартиры в Москве и Московской области и 70% в других регионах – Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. За повторную сдачу квартиры для риелторов-участников партнерской программы тоже предусмотрено вознаграждение – 10% от арендной платы», – сказал Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

Участие в партнерской программе «Яндекс Аренды» также позволяет риелтору выделяться за счет технологического преимущества среди конкурентов, заявить о себе, как о специалисте «нового поколения», находить больше клиентов и выстраивать с ними выгодные для своего бизнеса отношения.

Чтобы принять участие в партнерской программе «Яндекс Аренды», необходимо оставить заявку на сервисе, заключить договор, получить обучающие материалы, которые помогут ответить на все вопросы собственников. Следующий шаг – передать контакты или предоставить собственнику свою индивидуальную партнерскую ссылку для регистрации. Далее риелторы-участники партнерской программы делегируют сервису весь процесс сдачи недвижимости.

Специалисты «Яндекс Аренды» делают фотографии и 3D-тур квартиры. По опыту работы сервиса в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области 95% квартир на площадке сервиса сдается полностью онлайн благодаря этому инструменту. Также менеджеры «Яндекс Аренды» отвечают на звонки, общаются с кандидатами-арендаторами, обсуждают все детали и подробно рассказывают о квартире.

В онлайн-формате оформляется и опись имущества, находящегося в квартире собственника, а также заключается договора об аренде. После этого «Яндекс Аренда» организовывает доставку ключей арендатору и оказывает поддержку уже после заселения, например, напоминает о сроках оплаты и передачи показаний счетчиков, а также консультирует по актуальным вопросам.

Для арендодателей предусмотрена «Финзащита» – еще один инструмент «Яндекс Аренды». Услуга гарантирует своевременные выплаты арендодателю без задержек, компенсацию в случае простоя квартиры, если арендатор внезапно съехал, а также предусматривает выплату, если после съезда жильца необходима оплата починки мебели, ремонт и клининг.

В течение всего периода поиска арендатора риелтора информируют об актуальном статусе сдачи, а когда подходящий жилец найден, подписан договор и внесен первый арендный платеж – агент получает комиссию.

Для агентов-участников партнерской программы и риелторов, которые только планируют присоединиться, специалисты «Яндекс Аренды» регулярно проводят обучающие вебинары. На онлайн-встречах агентам подробно описывают все инструменты сервиса и условия партнерской программы.

Кроме этого, спикеры «Яндекс Аренды» рассказывают об актуальной ситуации на рынке долгосрочной аренды: не только спросе, ценах и предложении, но и о глобальных трендах. Из вебинаров агенты узнают, кто сегодня снимает недвижимость, какие запросы есть у современного арендатора, и почему возможность найти, снять или сдать жилье полностью онлайн – важный критерий для арендаторов и собственников.

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