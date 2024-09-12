«Авито Работа»: перед бизнес-сезоном активность найма выросла на 17%

В начале нового бизнес-сезона 2024 г. эксперты «Авито Работы» изучили динамику количества вакансий по городам России и выяснили, где работодатели наиболее активно стали искать работников в сравнении с весной текущего года. Перед бизнес-сезоном самый большой прирост числа вакансий произошел в Кургане — он составил 38%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В целом по России за последние три месяца спрос работодателей на кадры вырос на 17%. На втором месте в рейтинге — Красноярск, где количество вакансий выросло на 36%. На третьем месте оказались в равной степени Ставрополь и Томск с приростом числа вакансий 32%.

Четвертое место разделили Тюмень и Сочи с увеличением спроса работодателей на 31%. Замыкают пятерку лидеров Омск и Иркутск, где прирост числа вакансий составил 30%.

При этом ранее эксперты зафиксировали наибольший прирост средних зарплатных предложений в Ставрополе и Краснодаре (по 16%), а также в Сочи (+14%), Самаре (+13%) и Воронеже (+12%).