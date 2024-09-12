ИИ в «VK Видео» улучшил распознавание речи на 25%

Сервис «VK Видео» внедрил новые алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического распознавания речи и синтеза субтитров в роликах, шоу, клипах и другом контенте. Точность анализа и расшифровки выросла на 25%, кроме того, нейросети теперь знают тысячи новых слов, включая мемы, имена собственные, акронимы и профессиональные термины.

Автоматические субтитры генерируются с помощью Ml-моделей, которые создают текст и расставляют знаки препинания, синхронизируют их с видео. Для повышения точности аудиопоток проходит через несколько этапов обработки. Нейросеть отсеивает сторонние шумы, распознает речь и превращает её в текст. После чего подключаются модели пунктуации и денормализации, которые превращают набор из распознанных слов в удобный, читаемый текст. Потом ИИ синхронизирует получившийся текст с аудиодорожкой. Все это позволяет субтитрам быть понятными и удобными как в профессиональных роликах, так и любительских видео.

В ближайшее время нейросети научатся разделять речь разных спикеров на отдельные реплики, что упростит восприятие и чтение субтитров.

Популярность субтитров растет. Доля пользователей, использующих эту функцию в веб-версии, только за последний месяц увеличилась на 28%, и сейчас субтитрами пользуются 11% всей аудитории «VK Видео». Технология помогает людям с нарушениями слуха, а также удобна для просмотра видео в условиях, когда звук включать нежелательно.