МТС обеспечила курганский «Завод стальной дроби» российским решением для онлайн-коммуникации

МТС обеспечила производителя стальных абразивов, курганский «Завод стальной дроби», доступом к отечественной платформе для онлайн-коммуникаций «МТС Линк» и корпоративному мессенджеру «МТС Линк Чаты». Цифровые решения помогут сотрудникам промышленного предприятия в организации коммуникации персонала производственной площадки, складов и представительств в разных городах страны, а также в проведении онлайн-встреч с заказчиками из России и стран СНГ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС Линк» позволил значительно сократить время на организацию совещаний и онлайн-встреч с заказчиками из разных городов. Сотрудникам предприятия стали доступны функции онлайн-доски, демонстрация слайдов и видеоконтента. Одновременно к участию в онлайн-встрече могут подключиться до 30 спикеров. Также организаторам видеоконференций и вебинаров доступна статистика с данными о количестве просмотров, участниках мероприятия, времени пребывания в онлайн.

Корпоративный мессенджер «МТС Линк Чаты» открыл персоналу «Завода стальной дроби» функции, необходимые крупному бизнесу для постоянного делового общения с коллегами. Среди них — личные и групповые чаты, каналы, ветки обсуждений, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Пользователи могут создавать свои профили и менять статусы, обмениваться файлами, легко находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш-уведомления. Администраторам доступен специальный раздел, в котором они могут создавать рабочую область для взаимодействия пользователей, управлять доступами и настройками.

«Сегодня для российских промышленных предприятий крайне важно сохранить доступ ко всем необходимым ИТ-сервисам. При этом необходимо обезопасить коммерческую и техническую информацию, сохранять конфиденциальность всех коммуникаций. Для решения таких вызовов мы предлагаем полностью российский продукт и уже помогаем зауральскому бизнесу бесшовно переходить на отечественные ИТ-сервисы, повышая при этом комфорт и эффективность взаимодействия между сотрудниками и клиентами. Для удобства пользователей интерфейс решения представлен полностью на русском языке, а техподдержка сервиса доступна круглосуточно 365 дней в году», – отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

«Сервис коммуникации «МТС Линк» стал для персонала завода и представительств удобным техническим решением для проведения совещаний. Мы дистанционно подключаем к встречам сотрудников, находящихся на разных площадках и даже в разных городах, а также ведем переговоры с клиентами с качественной и безопасной видеоконференцсвязью. Таким образом мы сократили время на планирование и организацию онлайн-встреч, получили доступ к другим полезным функциям, среди которых совместное использование экрана и запись видео, а для конфиденциальности общения отказались от иностранных мессенджеров и перешли на корпоративное отечественное приложение для оперативного обсуждения задач», – сказал генеральный директор «Завода стальной дроби» Андрей Бочков.