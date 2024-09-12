Нижний Новгород попал в пятерку городов с самыми долгими поездками на самокатах в 2024 году

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что сервис кикшеринга «МТС Юрент» проанализировал поездки в сезоне 2024 г. и назвал топ-5 городов России, жители которых больше всего ездили на самокатах. Для этого оператор сравнил общее количество минут, которые пользователи потратили на поездки на электросамокатах с начала сезона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидерами по общей продолжительности всех поездок стали Москва и Московская область, занявшие первое место, а также Санкт-Петербург на второй строчке и Екатеринбург на третьей. В пятерку лучших также попали Адлер и Нижний Новгород.

В среднем, количество поездок в Нижнем Новгороде за летние месяцы выросло в 2,5 раза по отношению к прошлому году. Средняя продолжительность поездки составила 12 минут. Общее количество поездок на платформе «МТС Юрент» с января по август выросло на 50% по отношению к аналогичному периоду 2023 г. — до более 70 млн поездок.

В «МТС Юрент» также отмечают рост числа поездок по транспортному сценарию в текущем сезоне – до 85% от общего количества. Это означает, что самокаты чаще используют не как развлечение, а как транспортное средство в качестве альтернативы общественному транспорту или личному автомобилю, позволяющее добраться из точки А в точку Б. Речь идет о поездках от дома до метро, от дома до офиса, до спортзала, супермаркета, торгового центра, салона красоты.

Пик активности пользователей приходится на утренние и вечерние часы: с шести до 10 утра и с пяти до 10 вечера. Это связано с тем, что именно в это время люди отправляются на работу или возвращаются домой.

Использование электросамокатов для передвижения по городу оказывает положительное влияние на общую ситуацию на улично-дорожной сети. Кикшеринг помогает разгрузить общественный транспорт, позволяя людям избежать ожидания на остановках и в метро. Особенно это заметно на конечных станциях метро или остановках общественного транспорта, которые являются «точками притяжения» самокатного трафика.