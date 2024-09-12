Sellty: что делать СМБ-компаниям после ухода из России Ecwid и Wix

9 сентября 2024 г. из России ушел конструктор интернет-магазинов Ecwid, а 12 сентября 2024 г. заблокировал аккаунты пользователей конструктор веб-сайтов Wix. В Sellty ожидают, что текущая ситуация затронет более 12 тыс. пользователей сервисов. Эксперты компании разработали памятку, как обеспечить бесперебойную работу с клиентами в условиях ограничения работы платформ и миграции на отечественные решения. Об этом CNews сообщили представители Sellty.

9 сентября 2024 года разработчик конструктора веб-каталогов Ecwid перестал оказывать поддержку российским клиентам и продавать услуги в России. Более 2500 отечественных компаний потеряли доступ к панели управления интернет-магазином Ecwid от Lightspeed и базам клиентских данных.

Клиентам Ecwid рекомендовано переходить на аналогичные платформы отечественного производства. Однако в процессе миграции на большинство из них предусмотрено сохранение доступа лишь к базовой функциональности интернет-каталога. Будут утеряны все доработки, которые были реализованы на коммерческой основе под задачи бизнеса как на стороне Ecwid, так и на стороне клиентов.

Ситуация осложняется тем, что в России ограничен выбор поставщиков в схожем с Ecwid ценовом сегменте, то есть подходящих для малого и микробизнеса. При этом у большинства российских продуктов пропускная способность ниже, чем количество входящих запросов, а цены — выше иностранных аналогов. Поэтому переехать на новое решение мгновенно и без затрат — непросто.

12 сентября 2024 г. прекратил работу в стране конструктор веб-сайтов Wix. В марте 2022 г. компания ограничила все возможные виды оплаты услуг из России, а теперь аккаунты российских резидентов — как платные, так и бесплатные — полностью заблокированы. Сайты отечественных компаний исчезнут из интернета, в результате чего они потеряют доступ к управлению бизнесом.

Сейчас компаниям, столкнувшимся с уходом из России Ecwid и Wix, важно в первую очередь обеспечить безопасность и полноту своих баз данных. Так, Ecwid предоставляет доступ к данным при отправке запроса на скачивание каталога на официальный адрес компании.

Параллельно важно поддерживать открытую связь с клиентами. Необходимо оповестить их о сложившейся ситуации любым доступным способом (например, через Telegram или социальные сети) и предложить альтернативный способ заказа. Полезно на время миграции на другую платформу создать одностраничный лендинг с информацией о том, как клиенты могут связаться с компанией и оформить заказ.

Нужно временно привязать основной домен компании к этой странице — так покупатели не потеряют доступ к бренду. Если же домен был приобретен у Wix, важно перенести его на другой регистратор до 12 сентября 2024 г., чтобы он не оказался заблокирован.

Только после этого можно приступать к поиску отечественной альтернативы зарубежным сервисам. В процессе важно обращать внимание на функциональность, которую предлагает поставщик: обязательно наличие витрины, каталога товаров, а также возможности быстро запустить продажи через эквайринговые сервисы и подключить логистику. Кроме того, запуск интернет-магазина не должен занимать несколько месяцев — все это время бизнес будет сильно проседать по уровню продаж. Введение интернет-магазина в эксплуатацию занимает в среднем от нескольких дней до месяца в зависимости от объема SKU — на эти показатели и нужно ориентироваться.

«Многие небольшие предприятия до последнего оттягивали миграцию на российские сервисы. Одни рассчитывали, что доступ к базам данных сохранится, другие — не успели в установленный срок решить этот вопрос. Были и те, кто вовсе не знал об уходе поставщика — пропустили оповещение по электронной почте. Наконец, ряд компаний за годы работы в онлайне переместил основной фокус внимания на продажи через маркетплейсы. Однако наличие каталога товаров на маркетплейсе не заменяет полноценного сайта, ведь продажи на маркетплейсах не способствуют установлению долгосрочных отношений с клиентами и формированию их лояльности. Отсутствие сайта напрямую влияет на репутацию и узнаваемость бренда, а как следствие — и на выручку бизнеса», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель платформы для создания интернет-магазинов Sellty.