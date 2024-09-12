Сеть клиник «Будь Здоров» запустила в мобильном приложении сервис диагностики кожи

Сеть клиник «Будь Здоров» (дочерняя компания СПАО «Ингосстрах») в своем мобильном приложении запустила бесплатный сервис для экспресс-диагностики кожи по фотографии с целью выявления рисков и первых признаков заболеваний кожи. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстраха».

Теперь пользователь может загрузить фотографию участка кожи для анализа в приложение и в течение минуты получить результат. Анализ изображения производится с применением технологий искусственного интеллекта, предоставляемого российской компанией «МобилМед.ИИ», точность алгоритма которого составляет более 90%.

Функция доступна на мобильных устройствах с операционной системой Android и IOS всем пользователям приложения «Будь Здоров» вне зависимости от региона проживания. Для диагностики проблем кожи потребуется только камера смартфона.

Необходимо сделать снимок — лучше в хорошо освещенной комнате. В течение минуты сервис проанализирует состояние кожи и предоставит полный анализ состояния кожи с указанием участков, на которые необходимо обратить внимание. Например, определит, есть ли у родинки (невуса) потенциальная опасность патологических изменений.

Технологии искусственного интеллекта диагностируют и отслеживают различные кожные заболевания, а также дают рекомендации медицинским работникам и пациентам о том, как действовать дальше. На текущий момент каждому пользователю доступны три сканирования в месяц.

При каких проблемах кожи необходим ИИ-checkup: родинки размером более пяти мм с неправильной формой границ и цветом; дерматит и экзема, покраснения кожи; псориаз и лишай; микозы, красные пятна с шелушением и зудом, сыпь; ВПЧ и герпес - приподнятые наросты цвета кожи.

На основании данных экспресс-анализа кожи при выявлении отклонений пациенту необходимо обратиться к врачу-онкологу и/или дерматологу для консультации и проведения дополнительных обследований.

«Цифровые сервисы сегодня меняют нашу жизнь, предлагая человеку удобные возможности для управления своим здоровьем. Благодаря технологиям MHealth следить за своим здоровьем можно буквально “в один клик”. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения заболевания кожи входят в число самых распространенных причин обращения за первичной медицинской помощью. Среди них — меланома, которая составляет 1% в структуре злокачественных опухолей кожи. Статистика смертности от этого заболевания является самой высокой. Ежегодно в мире регистрируется около 132 тысяч новых случаев меланомы. В наших силах изменить эту тенденцию при условии грамотного отношения к здоровью и раннем выявлении факторов риска заболевания. Благодаря новой функции нашего мобильного приложения “Будь Здоров” легко следить за состоянием своей кожи и своевременно обращаться к врачу при выявлении проблем с кожей», — сказал генеральный директор сети клиник «Будь Здоров» Родион Ступин.

Пользователи мобильного приложения «Будь Здоров» могут также сохранять фотографии в приложении и по ним отслеживать динамику состояния кожи и изменения в процессе лечения, что помогает следить за своим здоровьем в долгосрочной перспективе. Все данные пользователей шифруются с использованием протокола TLS и хранятся на защищенных облачных серверах у надежных поставщиков услуг, которые работают в соответствии с мировыми стандартами.

«Анализ изображения проводится с применением уникальных алгоритмов, в основе которых модель предварительно обученных дерматологических нейронных сетей, построенных и обученных на нескольких тысячах диагностированных случаев и работающих под непрерывным контролем врачей-экспертов. Точность алгоритмов распознавания постоянно повышается благодаря систематическому пополнению базы данных изображениями кожной патологии, совершенствованию алгоритма обработки. Каждое изображение перед отправкой на обучение алгоритму проходит клиническую проверку у дерматолога. Сервис, конечно, не является альтернативой приема у врача, но он помогает вовремя обратить внимание на факторы риска, обеспечить раннюю диагностику злокачественных образований», — сказал директор по информационным технологиям сети клиник «Будь Здоров» Алексей Остроушко.

«Наша компания рада сотрудничать с сетью клиник "Будь Здоров" и быть причастными к развитию инновационных и полезных медицинских сервисов в нашей стране. Уверены, что наша технология по диагностике кожных заболеваний будет полезна клиентам сети клиник “Будь Здоров” и повысит качество их жизни», — сказал со-учредитель компании «МобилМед.ИИ» Роман Трошин.

Напомним, собственное обновленное мобильное приложение сеть клиник «Будь Здоров» представила в мае 2024 г. С момента запуска его скачали уже более 50 тыс. человек. В приложении пациентам доступны: запись на прием к врачу, доступ к единой электронной медицинской карте с историей посещений, результатами анализов и рекомендациями врачей, оплата медицинских услуг, телемедицинский модуль. Также реализована удобная функция листа ожидания с автоматической записью, если не удалось подобрать удобное время для приема у выбранного врача. «Будь Здоров» постоянно работает над расширением функционала мобильного приложения, предлагая пациентам удобные цифровые сервисы для заботы о здоровье.