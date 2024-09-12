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Умный сервис поможет семьям оформить соцкарту на региональном портале Подмосковья

В Московской области оптимизировали электронную услугу по выдаче и замене социальных карт жителя региона для семей с детьми. Теперь к онлайн-форме подключили умный сервис, который автоматически проверяет информацию о детях заявителя. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«В нашем регионе более полумиллиона детей регулярно пользуются социальными картами. Теперь для подмосковных родителей упростили подачу заявления на оформление соцкарты. Благодаря новой опции больше не нужно самостоятельно заполнять сведения о детях. Сервис сам проверит информацию и отобразит на экране список тех детей, на которых можно оформить карту. Жителю нужно будет только выбрать конкретного ребенка и направить заявку на рассмотрение», – сказала первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Оформить социальную карту могут льготники, которые зарегистрированы в Подмосковье. В частности, данное нововведение упростит процесс получения карты многодетным семьям и родителям, которые воспитывают детей, потерявших кормильца, детей-сирот и детей-инвалидов.

Держатели соцкарты имеют право на бесплатный проезд на всех видах наземного пассажирского транспорта и в электричках. Также по карте можно получить скидку на товары в ряде магазинов.

Услуга «Социальная карта жителя Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь». Чтобы воспользоваться ею, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и оформить онлайн-заявление. Ответ поступит в личный кабинет в течение 16 рабочих дней.

С начала 2024 г. услугой «Социальная карта жителя Московской области» воспользовались более 320 тыс. жителей. Она входит в топ-3 самых популярных услуг на региональном портале. Напомним, всего на нем доступно свыше 380 услуг.

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