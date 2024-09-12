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«Яндекс» запускает сервис для работы с интерактивными досками

«Яндекс» представил сервис «Яндекс Концепт». Он позволяет организовать совместную работу с помощью интерактивных досок. Подобные доски — универсальный инструмент; их можно использовать для ведения проектов, создания и обсуждения прототипов и других задач в самых разных отраслях. Концепт стал частью «Яндекс 360» и доступен всем пользователям бесплатно. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Концепте» уже есть все основные инструменты, которые могут понадобиться команде. Ее участники могут добавлять и форматировать текст, создавать таблицы и диаграммы, использовать медиафайлы и совместно редактировать содержимое. Имеется библиотека готовых шаблонов — чтобы не приходилось тратить время на создание досок с нуля. Кроме того, в Концепт можно перенести данные из другого подобного сервиса — Miro. Количество участников проекта не ограничено — «Яндекс Концепт» подходит и для стартапов, и для больших команд.

Сервис создан с использованием российского технологического решения Pruffme — «Яндекс» договорился о его покупке. Решение удалось быстро интегрировать в платформу, которую разрабатывает команда «Яндекс 360». Те, кто уже пользовался Pruffme, смогут продолжить работу с сервисом в обычном режиме.

«Яндекс Концепт» работает в любом браузере – как в десктопных версиях, так и на мобильных устройствах. Чтобы приступить к созданию досок, требуется лишь авторизоваться через «Яндекс ID». Участники проекта сами определяют, кому будет доступен контент: всем, только участникам команды или только определённым пользователям. Все данные пользователей «Концепта» хранятся на серверах «Яндекса» в зашифрованном виде. Система безопасности «Яндекс ID» соответствует международному стандарту ISO/IEC 27001:2013.

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