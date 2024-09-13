Более 1600 сельчан из Красноярского края впервые вышли на связь

Жители еще четырех малых населенных пунктов в Красноярском крае получили доступ к быстрому мобильному интернету четвертого поколения и качественным голосовым звонкам. «МегаФон» стал первым оператором связи, который установил базовые станции в деревне Верхняя Есауловка Манского района, селах Качулька Каратузского района, Ельник Назаровского района и Верх-Казанка Большемуртинского района. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Построенные телеком-объекты позволят сельчанам всегда оставаться на связи с родными и близкими, а при необходимости связываться с экстренными службами. Они также могут получить дистанционную медицинскую консультацию узких специалистов, которых в поселениях нет, или вызвать врача на дом. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

Уверенное покрытие LTE-сети как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Кроме того, они позволяют находиться онлайн большему количеству активных пользователей. Мобильный интернет на скорости 80 Мбит/с открыл для сельчан новые возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже поиска удаленной работы. Теперь более 1600 человек, проживающих в этих поселениях, смогут пользоваться любыми цифровыми сервисами: звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

«Создание инфраструктуры связи в населенных пунктах является одним приоритетных мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика России». Работа по обеспечению малых сел услугами связи ведется в рамках краевой госпрограммы и федерального проекта. Также с этого года началось масштабное строительство волоконно-оптической линии связи на севере края, где объединены краевой и федеральный бюджеты. Это также позволит нам обеспечить качественной сотовой связью и мобильным интернетом ряд малочисленных и труднодоступных сел и деревень. До 2030 г. в России услугами связи планируется обеспечить все населенные пункты, где проживают от 100 человек, в Красноярском крае эту задачу планируется решить раньше с учетом реализации региональной программы», - отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

В населенных пунктах есть школы и дома культуры. Благодаря быстрому 4G работникам учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для местных жителей, а подрастающему поколению — пользоваться образовательными платформами, электронным журналом или просто «сидеть в интернете».

«Стабильная сотовая связь и быстрый интернет уже давно стали базовыми потребностями современного человека наряду, например, с транспортной доступностью, чистой питьевой водой, теплом в домах. И наша компания стремится к тому, чтобы у всех наших абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне, были равные цифровые возможности. Мы не только строим телеком-инфраструктуру, но также ведем постоянную техническую поддержку этих базовых станций, чтобы жители могли не ограничивать себя в «цифровых» желаниях. В этом году сотовая связь МегаФона впервые появится в 14 малых населенных пунктах Красноярского края. Строительство сети осуществляется в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.