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Четверть пользователей «Делимобиля» в 2024 г. стали ездить аккуратнее и улучшили рейтинг

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль» проанализировал поездки пользователей в первом полугодии 2024 г. и выяснил, что они стали водить аккуратнее — при росте количества активных пользователей на 19% за указанный период рейтинг вырос у 26% водителей, а аварийность по вине пользователей за год снизилась на 21,5%. Наиболее ответственные водители оказались в Москве, Казани, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

«Делимобиль» реализует стратегию по повышению безопасности на дорогах и развитию культуры ответственного использования каршеринга, благодаря чему планомерно снижается аварийность и улучшается стиль вождения на фоне роста числа и продолжительности поездок. Сервис для этого использует интеллектуальную систему скоринга (фиксация стиля вождения, проверка личности, тестирование для ночных аренд и др. технологии) и развивает внутренний рейтинг — оценку стиля вождения, которая обновляется у пользователя после каждой поездки.

Для половины пользователей «Делимобиля» уже работает новый рейтинг. В нем теперь не учитывается время в пути и оплата поездок, а также предыдущие штрафы. Приоритетное влияние на рейтинг имеют нарушения в конкретной поездке — они снижают уровень рейтинга. Пользователи с высоким рейтингом, без штрафов и с высокой частотностью поездок получают более высокую скидку, до 33%, и доступ к моделям из категории «Бизнес», «Стиль» и «Суперстиль». Скидки на поездки, доступ к премиальным автомобилям и другие преимущества мотивируют пользователей соблюдать ПДД и правила сервиса, а также способствуют снижению аварийности.

В первом полугодии 2024 г. количество активных пользователей по всей стране, которые имеют высокий рейтинг и совершают поездки с максимальной скидкой выросло на 2 п.п. к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшая доля водителей с высоким рейтингом пришлась на Москву, Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Самару. Столичные водители показали наибольшую динамику улучшения рейтинга — доля водителей с высшими оценками выросла на 3 п.п. Больше всего водителей с высоким рейтингом в «Делимобиле» в возрастной категории 41–55 лет — 81% среди водителей данной возрастной группы.

Директор по продукту «Делимобиля» Дмитрий Рязанов: «Делимобиль стремится предложить пользователям наиболее выгодные условия для решения любых повседневных задач, предлагая доступный и комфортный способ передвижения. Вместе с этим мы ежедневно работаем над повышением культуры вождения и безопасности дорожного движения. Новый рейтинг прозрачно влияет на формирование индивидуальной цены поездки для каждого водителя и мотивирует пользователей к добросовестному вождению и соблюдению ПДД. Мы рады отметить, что наши технологические инициативы и обновление рейтинга способствует повышению безопасности на дорогах».‎

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