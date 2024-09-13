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Модульбанк запустил услугу по ведению карточек на маркетплейсах под ключ

Модульбанк запустил новую услугу «Консалтинг для селлеров». Теперь предприниматель сможет передать команде банка ведение отдельных товарных карточек на торговых площадках. Услуга подразумевает комплексную работу по увеличению продаж.

«Эксперты банка проанализируют вашу карточку, проведут SEO-оптимизацию, просчитают юнит-экономику, рассчитают и запланируют поставки продукции, настроят рекламные кампании и отчитаются по результатам», – сказала Светлана Годлина, член правления Модульбанка, лидер направления по работе с маркетплейсами.

Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов на маркетплейсах, помогает им выходить на торговые площадки, сокращать риски, увеличивать выручку и повышать рентабельность.

В 2022 г. в Модульбанке появились специальные тарифы для селлеров, которые дали предпринимателям больше возможностей для управления своими средствами – включая неограниченный вывод прибыли от маркетплейсов на свои счета физических лиц без комиссии и возможность вести расчеты с контрагентами в 12 валютах. В 2023 г. Модульбанк запустил «Маркет Карту» для продавцов на маркетплейсах.

За годы работы Модульбанк подключил более двадцати пяти тысяч селлеров, накопил экспертизу на этом рынке и запустил целый набор нефинансовых сервисов. Среди них — бесплатный сервис аналитики, который позволяет анализировать собственные продажи и конкурентов, сервис для управления магазинами на маркетплейсах из единого окна, собственный Центр дизайна с профессиональной фотостудией, дизайнерами и инфографами для создания товарных карточек.

Также селлерам доступны услуги по сопровождению закупок в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, помощь профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и услуги персонального сопровождения для комплексной работы с магазином.

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