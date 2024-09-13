Школьники Свободного начали учебный год с гигабитным интернетом МТС

МТС сообщает о масштабной программе по подключению к фиксированной сети многоквартирных домов в Свободном. Более 3000 жителей динамично развивающегося города получили возможность подключать домашний интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС ввела в строй сеть гигабитного интернета в 31 многоквартирном доме Центрального, Управленческого и Лазовского района Свободного. На этих территориях проживает большая часть населения города. С запуском домашнего «гигабита» МТС жители могут загружать или скачивать видео в HD-качестве, просматривать фильмы в онлайн-кинотеатрах в формате Ultra HD, учиться или организовать рабочее место у себя дома.

Новая сеть позволяет подключить несколько цифровых устройств, элементов умного дома и пользоваться стабильной связью даже в часы пиковых нагрузок.

«Благодаря развернувшимся федеральным стройкам в Свободный переезжает большое количество работников вместе целыми семьями. Растет запрос на доступ к сетевым ресурсам и привычным цифровым сервисам. Учитывая это, мы провели масштабную работу по подключению к сети значительной части домохозяйств к первым числам осени, чтобы школьники и студенты начали учебный год, используя ресурсы глобальной сети. Мы продолжим строительство инфраструктуры связи, чтобы гигабитный интернет МТС появился у всех жителей Свободного», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.