CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения
|

Directum представила новое решение — корпоративный портал Directum Portal

Directum представила новое решение Directum Portal. Корпоративный портал дает каждому сотруднику мгновенный доступ ко всей информации и сервисам компании в едином интерфейсе, упрощает коммуникацию и увеличивает производительность.

Разработка компании Directumкорпоративный портал Directum Portal — это многофункциональное импортонезависимое бизнес-приложение, которое вовлекает в цифровое взаимодействие всех сотрудников организации, включая тех, кто не работает за компьютером, трудится удаленно или «в полях».

Простой и дружелюбный интерфейс Directum Portal становится для работников единой точкой входа в корпоративную жизнь, «офисом в кармане». Чтобы контактировать с коллегами и работодателем, больше не нужно обращаться к разным информационным системам и каждый раз вводить логины и пароли. Прямо на портале сотрудник может: узнать нужное о других работниках — их должности, номера кабинетов, дни рождения: данные об оргструктуре синхронизируются автоматически; получить рабочие задачи и запланировать встречи в общем календаре; ознакомиться с документами от работодателя; запустить любое кадровое заявление, например, на оформление отпуска; открыть заявку на корпоративные сервисы — получение справки, замену офисной мебели и т.д. — и отслеживать статус ее выполнения.

В результате работники тратят на 30% меньше времени на поиск информации, повышается общая производительность труда, бизнес-процессы становятся проще и прозрачнее. Удобный портал укрепляет лояльность сотрудников и помогает вовлечь каждого в корпоративное взаимодействие.

Directum Portal собирается из готовых модулей, как конструктор, под потребности конкретной организации и гибко настраивается с помощью no-code-инструментов. На его базе можно создать не только корпоративное бизнес-приложение, но и портал для работы с внешними контрагентами, например, с поставщиками.

Directum Portal гармонично взаимодействует с другими решениями Directum — настраивать дополнительные интеграции не требуется. Обмен информацией происходит бесшовно.

«Портальные решения помогают включить в цифровой контур всех сотрудников, даже тех, кто не работает за компьютером. Directum Portal становится единой точкой доступа к корпоративной информации и ко всей экосистеме цифровых решений вендора, к примеру, для управления кадровыми процессами или проектной работы. Это повышает как вовлеченность персонала, так и эффективность бизнес-процессов», — сказал Артем Пермяков, директор по развитию бизнеса Directum.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не ИБ единым: как бизнесу защититься от физических, техногенных, пожарных и других рисков?

Флагманский продукт SAP по отказу от локальной инфраструктуры полностью провалился – спрос на него катится в пропасть. Облака все меньше интересуют бизнес

Алексей Стецюк, Voxys: До 70% консультаций в контакт-центрах можно автоматизировать

Промсвязьбанк потратит больше миллиарда на скупку акций сервиса онлайн-кредитования

От перегрузки к фокусировке: изучаем роль современных HMI в промышленной автоматизации

Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/