Красноярск попал в топ-20 городов России, где больше всего ездили на самокатах

МТС назвала топ-20 городов России, жители которых больше всего ездили на самокатах сервиса кикшеринга «МТС Юрент». Для этого оператор сравнил общее количество минут, которые пользователи потратили на поездки на электросамокатах с начала сезона-2024. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В пятерку по общей продолжительности всех поездок вошли Московский регион, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер и Нижний Новгород. Красноярск же занял 12 место в топе, обогнав Новосибирск, Саратов и Ростов-на-Дону по количеству потраченных в поездках минут.

Топ-20 городов России по времени поездок на электросамокатах выглядит следующим образом: Московский регион, Тюмень, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Адлер, Геленджик, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Ижевск, Казань, Анапа, Ставрополь, Новороссийск, Самара, Ростов-на-Дону, Калининград, Сочи.

Средняя продолжительность поездки на электросамокатах «МТС Юрент» составила 12 минут, а общее количество поездок на платформе с января по август 2024 г. выросло на 50% по отношению к аналогичному периоду 2023 г. — до более 70 млн поездок. Пик активности пользователей приходится на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера. Это связано с тем, что именно в это время люди отправляются на работу или возвращаются домой.

Специалисты «МТС Юрент» также отмечают рост числа поездок по транспортному сценарию в текущем сезоне — до 85% от общего количества. Это означает, что самокаты чаще используют как транспортное средство в качестве альтернативы общественному транспорту или личному автомобилю, позволяющее добраться из точки А в точку Б. Речь идет о поездках от дома до остановки общественного транспорта, от дома до офиса, до спортзала, супермаркета, торгового центра или салона красоты.

В мае 2024 г. «МТС Юрент» совместно с другими операторами обновил оферту и в несколько раз увеличил наказание за нарушение правил дорожного движения. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тыс. руб., за езду вдвоем — 5 тыс. руб., передача самоката ребенку — 10 тыс. руб., неспешивание на пешеходных переходах — 1 тыс. руб. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной. Выявлять нарушителей помогают органы правопорядка, городские камеры, а также консультанты по безопасности.

В Красноярск сервис «МТС Юрент» зашел в июле 2024 г. В краевой столице появились 2,5 тыс. новых самокатов модели Ninebot S90L, оборудованных сигналами поворота на руле и заднем крыле устройства.