«МегаФон»: аналитики рассказали, в каких регионах проявляют интерес к тюменским новостройкам

Инженеры «МегаФона» ввели в эксплуатацию новое оборудование с поддержкой сети 4G в новых кварталах вблизи улицы Западносибирской. Новоселы нескольких ЖК у озера Песьяное и пруда Чистый могут оценить скорости передачи данных до 120 Мбит/с и голосовую связь по технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для качественного покрытия разноуровневых домов специалисты оператора учли архитектурные особенности комплексов, спланировали направление сигнала, чтобы обеспечить связью четвертого поколения квартиры как на нижних, так и на верхних этажах зданий. Телеком-объект уже ежедневно обслуживает несколько тысяч уникальных абонентов на территории ЖК «Окланд», «Verno» и рядом с ними.

Расширение инфраструктуры также помогло снять нагрузку с уже существующих базовых станций, которые обслуживают соседние кварталы. В результате в ореоле проведенных работ средняя скорость мобильного интернета сейчас превышает 30 Мбит/с, а максимальные значения достигают 120 Мбит/с.

«Внешний облик и архитектура районов, которые еще недавно считались загородными, быстро меняется. Растут новые кварталы, стремятся в высь жилые дома, меняется нагрузка на инфраструктуру связи. Все это требует от нас оперативного ответа. Так, с начала года мы расширили покрытие 4G в новых жилых комплексах у объездной дороги по Московскому и Червишевскому трактам, а также в Ново-Гилевском жилом районе. В нем же к началу осени запустили еще одну современную станцию связи – на улице Сергея Свиридова. Высокоскоростная передача данных поможет тюменским новоселам ускорить деловые коммуникации, оснастить квартиры умными устройствами, без ограничений общаться с друзьями и близкими из любых городов», – сказал Евгений Пфлаумер, директор «МегаФона» в Тюменской области.

Областной центр активно развивается. И жители российских регионов стали чаще присматриваться к недвижимости, строящейся в Тюмени. С января по август 2024 г. активность россиян на сайтах застройщиков многоэтажных домов выросла почти в шесть раз год к году. К такому мнению пришли аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных пользовательских обращений к 15 специализированным ресурсам.

Наибольший интерес к новостройкам в столице Тюменской области проявляют жители Югры, Свердловской и Новосибирской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и омичи. На потенциальных покупателей из этих регионов приходится 68% трафика, который ведет на сайты тюменских застройщиков. Югорчане в 2024 г. стали в три раза чаще интересоваться недвижимостью в Тюменском регионе, а трафик жителей Ямала и Свердловской области на сайты местных строительных компаний вырос в 3,9 и 5 раз соответственно. Почти в три раза вырос интерес к тюменским новостройкам среди курганцев.