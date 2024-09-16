«МегаФон»: виртуальные путешествия и дизайн: челябинцы нашли необычные способы победить осеннюю хандру

C наступлением осени и началом сезона деловой активности жители Южного Урала начали искать нетривиальные способы борьбы с апатией. В тренде оказались виртуальные экскурсии в различные города мира, ресурсы по моделированию интерьера мечты, а также сайты с успокаивающей музыкой. С начала сентября 2024 г. интерес к онлайн-площадкам такой тематики вырос сразу в два раза по сравнению с аналогичным периодом августа 2024 г. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных обращаемости к десяткам тематических ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В первой половине сентября 2024 г. южноуральцам стали особенно интересны сайты с различными виртуальными турами — трафик на них в общей сложности вырос на 20% по сравнению с августом 2024 г. Наибольшей популярностью стали пользоваться ресурсы с трансляциями веб-камер из необычных мест мира — каньонов в штате Юта (США), побережья в Майами, со станции в Антарктиде и даже с дна океана, где можно полюбоваться коралловыми рифами. Челябинцы потратили за просмотром этих уникальных локаций на 84% больше трафика. Помимо этого, жители интересовались сайтами с панорамными видами живописных мест планеты и колоритными плёночными фотографиями.

Также среди новых способов справиться с осенней апатией — строительство дома мечты и прослушивание звуков природы. Челябинцы стали активнее заходить на сайты, где можно услышать шум леса и дождя, пение птиц. Среди нетривиальных музыкальных предпочтений оказались мягкие фоновые звуки кофеен и ресторанов мира, например, из заведений Парижа и Швейцарии.

Виртуальные туры по различным музеям, напротив, стали менее интересны осенью. И если в августе 2024 г. сайт, на котором можно было понаблюдать за балконом Джульетты в Вероне, был в топе у виртуальных путешественников из Челябинской области, то осенью 2024 г. интерес к нему значительно снизился.

Наиболее популярными днями для посещения «отвлекающих» сайтов стали понедельник и вторник — так проще начать рабочую неделю и справиться с ежедневной рутиной.

Помимо виртуальных путешествий и музыкальной релаксации, свой эффективный способ победить апатию и осеннюю хандру, а также переключить внимание предлагают психологи: «Самый лучший способ улучшить своё психологическое состояние, который предлагал император-философ Марк Аврелий — посмотреть на тех, кто позади нас. Помочь тем, кто нуждается в помощи, материально или морально. И это доказано: добрые дела улучшают психологическое состояние», — поделилась советом психолог и философ Анна Кирьянова.

«Мобильный интернет помогает жителям Южного Урала продлить впечатления от отпуска и создать позитивное настроение в осенние будни. Предпочтения наших клиентов разнообразны – кто-то выбирает виртуальные путешествия, а кто-то просто включает звуки природы под настроение. Наша задача – обеспечить высокую скорость и бесперебойность передачи данных. Для этого мы постоянно модернизируем телеком-оборудование: только с начала года обновление коснулось более 400 объектов по всему региону», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов.