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«МТС Юрент»: женщины реже мужчин нарушают ПДД на электросамокатах

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» изучил статистику по штрафам, блокировкам и предупреждениям, полученным пользователями в период с первого марта по 31 августа 2024 г., и пришел к выводу, что доля нарушений ПДД женщинами составляет всего порядка 15%. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Для определения пола использовалась интеграция с сервисом «МТС ID», с помощью которой сервис кикшеринга получает информацию при аутентификации пользователя в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта. При этом сервис не учитывал случаи передачи аккаунтов, принадлежащих женщинам, несовершеннолетним, а также поездки в нетрезвом состоянии, поскольку не может их выявлять самостоятельно.

По данным «МТС Юрент», наиболее распространенные нарушения ПДД на самокатах — неправильная парковка, неспешивание на пешеходных переходах и езда вдвоем. В 83% случаев они совершались с аккаунтов, принадлежащих мужчинам. До 85% блокировок в приложении при повторных и грубых нарушениях также приходится на мужские аккаунты. При этом среди нарушений у женщин преобладают поездки вдвоем.

Выявлять нарушителей «МТС Юрент» помогают органы правопорядка, городские камеры, а также консультанты по безопасности. В данном случае фото- и видео- фиксация нарушителей позволяет минимизировать погрешность при определении «пола» нарушителя. С начала сезона в России МТС Юрент выписал порядка 170 тыс. штрафов и заблокировал более 38 тыс. аккаунтов пользователей в городах-присутствия.

По результатам исследования также было выявлено, что доля поездок среди женской аудитории на электросамокатах «МТС Юрент» растет. В указанные даты их число увеличилось до 25% в общем объеме, против 15% в 2023 г.

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