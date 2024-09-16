Прием абитуриентов в российские университеты и колледжи стал доступен через онлайн-сервис Rient

Образовательные учреждения России переходят на CRM-системы. В 2024 г. многие университеты и колледжи креативно подошли к организации процесса приема документов от абитуриентов. Во время приемной кампании использовали сервис для онлайн-записи Rient. Это помогло не только избежать путаницы в больших объемах данных об абитуриентах, но и избежать большого скопления людей в зданиях учреждений. Об этом CNews сообщили представители Rient.

CRM-система Rient позволила организовать прием документов по записи онлайн для физических учебных заведений и оптимизировать процессы для онлайн-школ. С июня по август 2024 г. через сервис онлайн-записи на подачу документов было записано порядка 30 тыс. абитуриентов. Онлайн-запись была доступна по прямой ссылке, которая была размещена на информационной доске в помещении образовательного учреждения в виде QR-кода, и на сайтах. Также сервис предоставляет возможности «Яндекс» онлайн-записи, «Вконтакте» и 2GIS.

Абитуриенты дистанционно могли выбрать удобный день и свободное время для подачи документов, также, если подходящего времени не было, можно было записаться на удобное время в лист ожидания, что сделало процесс записи более удобным и доступным для всех заинтересованных сторон.

Встроенный календарь поддерживает функцию drag-and-drop, которая упрощает и ускоряет работу с ним и обеспечивает возможность просмотра записей на день, неделю или месяц. А автоматическая отправка сообщений о записи направит напоминание в W******p или через SMS. Также система позволяет отслеживать качество входящих обращений с помощью записи звонков, комментариев к ним и мониторинга отзывов.

Система автоматически формирует согласие на обработку персональных данных, которое абитуриент подписывает своей простой электронной подписью. Согласие хранится в PDF-формате и всегда доступно для просмотра сотрудником образовательного учреждения. Также в виджет онлайн-записи можно добавить свой документ для необходимого ознакомления, это может быть договор оферты или, к примеру, правила поведения в образовательном учреждении. Данная опция является очень актуальной в настоящий момент и входит в базовый функционал программы.

«Помимо этого, система позволяет формировать списки контактов учебного заведения, сегментировать их по определенным параметрам, например, выпускникам, и составлять для них персональные предложения. Такой подход особенно актуален для школ, предоставляющих услуги дополнительного обучения и повышения квалификации. Он позволяет проводить кросс-продажи и апсейл, увеличивая прибыль бизнеса», — сказали представители сервиса Rient.

Серверы CRM Rient находятся на территории России, а ее деятельность соответствует 152-ФЗ: контактные данные хранятся в зашифрованном виде, обмен данными осуществляется по защищенному протоколу. Это является гарантией внешней безопасности информации учреждения.