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В карте «Яндекс Пэй» стало доступно автопополнение в момент оплаты

В «Яндекс Пэй» появилась возможность автоматического пополнения карты «Пэй» в момент оплаты. Средства переводятся на счет карты «Пэй» через Систему быстрых платежей (СБП) со счета карты любого российского банка-участника СБП в момент оплаты покупки. Если сумма пополнений с банковского счета не превышает 30 млн рублей в месяц, комиссия за такие операции не взимается.

Чтобы подключить автопополнение, пользователю необходимо привязать счет любого банка, подключенного к СБП, с которого будут списываться средства. Например, если сумма покупки — 1 тыс. руб., а на карте «Пэй» есть только 300, то карта «Пэй» будет автоматически пополнена на 700 руб. Все операции защищены на стороне «Яндекса» и банка, с карты которого будет проводиться автопополнение.

Автополнение работает с любого устройства по QR-коду, NFC или онлайн. В сервисах «Яндекса» автопополнение уже доступно при оплате в Go и «Маркете», в «Лавке» и «Еде» такая возможность появится позднее.

«Яндекс Пэй» — первое платежное приложение, которое предоставляет своим пользователям возможность автопополнения карты «Пэй» в момент оплаты покупки. Это технологическое решение позволит сделать покупки с помощью нашего сервиса еще удобнее и быстрее: покупателю не надо будет задумываться, с какой карты в данный момент заплатить или переводить деньги между счетами, уже стоя на кассе», — сказал руководитель «Яндекс Пэй» Евгений Южаков.

В новой версии «Яндекс Пэй» также появилась возможность вынести виджет для оплаты по QR-коду или NFC на главный экран, отслеживать баланс кешбэка, выбирать приоритетные категории повышенного кешбэка в отдельном разделе и отслеживать актуальный статус накоплений по «Сейвам».

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