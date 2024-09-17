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«2ГИС» зафиксировал рост количества складов индивидуального хранения

Склады индивидуального хранения (self-storage) — сдаваемые в аренду мини-боксы (ячейки, комнаты или мини-склады), которые предназначены как для хранения личных вещей (мебель, одежда и т.п.), так и офисного имущества организаций (техника, мебель и т.п.). По данным «2ГИС», в сентябре 2024 г. в городах-миллионниках работает 739 складов индивидуального хранения, за последний год их количество выросло на 17%. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС».

Среди пяти крупнейших по численности населения городов страны наибольший рост количества складов индивидуального хранения зафиксирован в Екатеринбурге — за последний год в столице Урала их стало больше на 34% (71 склад на сентябрь 2024 г.).

В Москве с сентября 2023 г. по сентябрь 2024 г. таких складов стало больше на 19%, всего сейчас в столице работает 304 таких точки. В Санкт-Петербурге похожая динамика (+13% за год), но абсолютное количество складов почти в два раза меньше, чем в столице — 155.

Среди пяти крупнейших городов только в Казани количество складов индивидуального хранения за последний год сократилось — на 5% до 19 точек.

По данным сервиса геоаналитики «2ГИС Про», наибольшее количество складов индивидуального хранения в Москве находится в Очаково-Матвеево (13 точек), в Бирюлево-Восточном (8) и в Рязанском районе (8 складов). На картах «2ГИС Про» локации с наибольшим скоплением таких складов отмечены более ярким цветом. Чем темнее цвет — тем больше точек находится в этом районе.

В Санкт-Петербурге концентрация складов для хранения личных вещей выше в Приморском (19), Выборгском (17) и Московском (17) районах.

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