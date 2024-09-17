CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Аналитика МТС: туристы со всей России стали чаще приезжать в красноярский Фанпарк «Бобровый лог»

МТС совместно с Минэкономразвития России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. Красноярский Фанпарк «Бобровый лог» вошел в десятку самых посещаемых туристами курортов России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность российских горных курортов летом 2024 г. выросла на 28% в годовом сопоставлении. Лидером по количеству посещений стал кластер в поселке Красная Поляна близ Сочи (курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна») — на него пришлась треть от общего турпотока на российские горные курорты. Второе место занял алтайский «Манжерок» с долей 15% от всех летних поездок россиян на горные курорты. Тройку лидеров замыкает «Архыз» в Карачаево-Черкесии — 14% визитов.

Красноярский Фанпарк «Бобровый лог» занял шестое место в списке самых посещаемых туристами горных курортов в стране, обогнав знаменитые в Сибири кемеровский «Шерегеш» и иркутскую «Гору Соболиную». Ежегодно «Бобровый лог» в Красноярске, по данным Фанпарка, посещает более 600 тыс. человек, здесь проходят десятки любительских и профессиональных горнолыжных соревнований, более 100 образовательных и развлекательных событий.

mts1.jpg

Топ-10 горных курортов России по турпотоку летом 2024 года

«Фанпарк «Бобровый лог» — одна из самых популярных туристических локаций в Красноярском крае. В любое время года туристы со всех уголков страны могут на подъемнике попасть на вершину склона, где располагается смотровая площадка нацпарка «Красноярские столбы» — рекреационной жемчужины Сибири. Этим летом вдоль обеих канатных дорог Фанпарка мы развернули систему умного видеонаблюдения — в режиме реального времени камеры анализируют наклон деревьев и следят за движением подъемников, а сообщение о любой внештатной ситуации незамедлительно попадает на рабочее место оператора ситуационного центра. Таким образом мы не только сохраняем лес нацпарка, но и обеспечиваем безопасность гостей канатных дорог «Бобрового лога», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

В рамках исследования МТС Travel выяснилось, что 66% летних поездок на горные курорты пришлись на экскурсионные визиты одним днем (без ночевок). Треть путешественников (34%) оставались на курортах на несколько дней, средняя продолжительность такого путешествия составила три дня. Большую часть визитов на горные курорты летом совершили приезжие: жители соседних регионов (25%) и гости из других федеральных округов (49%). На местных пришлось всего 26% посещений (с помощью Big Data исключались те, кто работает на территории комплексов или живет поблизости). Самыми популярными курортами по числу посетителей из других регионов и федеральных округов стали «Домбай» и «Архыз», «Манжерок», «Эльбрус» и «Чегет» — доля местных жителей здесь составила всего от 8% до 12%.

Исследование проведено сервисом путешествий МТС Travel на базе геоаналитики МТС. Анализировались наиболее популярные горные курорты России летом 2023 и 2024 гг. С целью исключить нетуристические посещения были ограничены срок пребывания на ГЛК, а также частота поездок на пользователя на один и тот же курорт.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально

Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса

В России создан сервис для работы с ИИ для тех, кто не умеет программировать. ИТ-знания и навыки не нужны

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

Суверенного «убийцу» Starlink построят за полтриллиона рублей. Смета по замене детища Илона Маска достигла невероятных размеров

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/