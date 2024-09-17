Аналитика МТС: туристы со всей России стали чаще приезжать в красноярский Фанпарк «Бобровый лог»

МТС совместно с Минэкономразвития России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. Красноярский Фанпарк «Бобровый лог» вошел в десятку самых посещаемых туристами курортов России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность российских горных курортов летом 2024 г. выросла на 28% в годовом сопоставлении. Лидером по количеству посещений стал кластер в поселке Красная Поляна близ Сочи (курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна») — на него пришлась треть от общего турпотока на российские горные курорты. Второе место занял алтайский «Манжерок» с долей 15% от всех летних поездок россиян на горные курорты. Тройку лидеров замыкает «Архыз» в Карачаево-Черкесии — 14% визитов.

Красноярский Фанпарк «Бобровый лог» занял шестое место в списке самых посещаемых туристами горных курортов в стране, обогнав знаменитые в Сибири кемеровский «Шерегеш» и иркутскую «Гору Соболиную». Ежегодно «Бобровый лог» в Красноярске, по данным Фанпарка, посещает более 600 тыс. человек, здесь проходят десятки любительских и профессиональных горнолыжных соревнований, более 100 образовательных и развлекательных событий.

Топ-10 горных курортов России по турпотоку летом 2024 года

«Фанпарк «Бобровый лог» — одна из самых популярных туристических локаций в Красноярском крае. В любое время года туристы со всех уголков страны могут на подъемнике попасть на вершину склона, где располагается смотровая площадка нацпарка «Красноярские столбы» — рекреационной жемчужины Сибири. Этим летом вдоль обеих канатных дорог Фанпарка мы развернули систему умного видеонаблюдения — в режиме реального времени камеры анализируют наклон деревьев и следят за движением подъемников, а сообщение о любой внештатной ситуации незамедлительно попадает на рабочее место оператора ситуационного центра. Таким образом мы не только сохраняем лес нацпарка, но и обеспечиваем безопасность гостей канатных дорог «Бобрового лога», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

В рамках исследования МТС Travel выяснилось, что 66% летних поездок на горные курорты пришлись на экскурсионные визиты одним днем (без ночевок). Треть путешественников (34%) оставались на курортах на несколько дней, средняя продолжительность такого путешествия составила три дня. Большую часть визитов на горные курорты летом совершили приезжие: жители соседних регионов (25%) и гости из других федеральных округов (49%). На местных пришлось всего 26% посещений (с помощью Big Data исключались те, кто работает на территории комплексов или живет поблизости). Самыми популярными курортами по числу посетителей из других регионов и федеральных округов стали «Домбай» и «Архыз», «Манжерок», «Эльбрус» и «Чегет» — доля местных жителей здесь составила всего от 8% до 12%.

Исследование проведено сервисом путешествий МТС Travel на базе геоаналитики МТС. Анализировались наиболее популярные горные курорты России летом 2023 и 2024 гг. С целью исключить нетуристические посещения были ограничены срок пребывания на ГЛК, а также частота поездок на пользователя на один и тот же курорт.