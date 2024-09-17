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Единовременную выплату из маткапитала можно оформить на «Госуслугах»

Если на счету материнского капитала осталось до 10 тыс. руб., эти средства можно получить в виде единовременной выплаты и потратить на любые цели. Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Условия получения выплаты: оставшаяся сумма маткапитала не превышает 10 тыс. руб.; завершены все остальные запланированные выплаты, например на ребенка до трех лет.

Семьи, которым положена такая выплата, получат уведомление от Социального фонда России через «Госуслуги». Средства поступят на счет в течение пяти рабочих дней после того, как Фонд примет решение о назначении выплаты.

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