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«Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии стали на 35% популярнее у российских туристов

МТС совместно с Минэкономразвития России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. В пятерку лидеров по росту популярности среди горных курортов, которые выбирали для отдыха российские путешественники, вошли «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии. Летний прирост числа туристов составил +35% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность российских горных курортов летом 2024 г. выросла на 28% в годовом сопоставлении. Природные достопримечательности «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии вошли в число самых популярных по количеству посещений – на них пришлось 8% от общего турпотока на российские горные курорты. При этом курорты республики вошли в пятерку лидеров по росту популярности – прирост числа туристов летом 2024 г. составил +35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большую часть визитов на горные курорты летом совершили приезжие: жители соседних регионов (25%) и гости из других федеральных округов (49%). На местных пришлось всего 26% посещений. Самыми популярными курортами по числу посетителей из других регионов и федеральных округов стали «Домбай» и «Архыз», «Манжерок», «Эльбрус» и «Чегет» – доля местных жителей здесь составила всего от 8% до 12%. Около 66% летних поездок на горные курорты пришлись на экскурсионные визиты одним днем (без ночевок). Треть путешественников (34%) оставались на горные курорты на несколько дней, средняя продолжительность такого путешествия составила три дня.

«Чтобы гостям Кабардино-Балкарии во время путешествий по республике было еще комфортней, мы активно развиваем телеком-инфраструктуру, увеличивая скорость интернета, а также внедряем цифровые сервисы гостеприимства. Специально для туристов мы запустили приветственный цифровой путеводитель, который встречает их сразу при въезде на территорию республики, помогает выбрать для себя наиболее подходящие маршруты и получить от отдыха максимум», — отметил директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

Исследование проведено сервисом путешествий МТС Travel на базе геоаналитики МТС. Анализировались наиболее популярные горные курорты России летом 2023 и 2024 гг. С целью исключить нетуристические посещения были ограничены срок пребывания на ГЛК, а также частота поездок на пользователя на один и тот же курорт.

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