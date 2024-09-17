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Количество запросов на Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» превысило 10 млн

С момента запуска в промышленную эксплуатацию электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) обработано более 10 млн запросов пользователей. Наибольшее количество запросов касалось стоимости железнодорожных перевозок грузов и срока выполнения услуг. При этом почти 50% зафиксированных обращений сформированы представителями малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом CNews сообщили представители ООО «Цифровая логистика».

Основная доля запросов приходится на внутрироссийские перевозки, в общем объеме она превысила 87%.

Наиболее востребован на ЭТП ГП универсальный подвижной состав: полувагоны и крытые вагоны. В структуре заявленных к перевозке грузов преобладают строительные материалы, лом черных металлов, промышленное сырье, каменный уголь.

Значительная доля запросов приходится на станции отправления, дислоцирующиеся на полигонах Свердловской и Южно-Уральской железных дорог, по станциям назначения — Дальневосточной, Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог.

Николай Резвов, генеральный директор ООО «Цифровая логистика»: «Потребность в эффективных и практичных инструментах для решения логистических бизнес-задач растет, что открывает новые возможности для развития цифровой платформы. Мы активно работаем над модернизацией и функциональным обогащением существующих сервиcов и услуг ЭТП ГП с учётом потребностей клиентов и полученной обратной связи».

По состоянию на август 2024 г. на ЭТП ГП зарегистрировано почти 10 тыс. клиентов и 150 поставщиков услуг, включая 137 операторов подвижного состава.

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