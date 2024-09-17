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«МегаФон» перевел на новые скорости Александровский район Ставрополья

Для жителей сразу четырех поселений: сел Александровского, Северного, Калиновского и поселка Новокавказского «МегаФон» ввел в эксплуатацию дополнительное телеком-оборудование. Благодаря этому скорость мобильного интернета в гаджетах жителей увеличилась на 10%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зону действия базовых станций попадают жилые кварталы, отделения банков, сельскохозяйственные предприятия, районная администрация, парк «Молодежный» и Александровский дворец культуры.

Инженеры подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это позволяет пользователям выходить в Сеть, работать с приложениями и открывать большие объемы информации даже во время пиковых нагрузок.

Контент здесь теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов. После установки оборудования местные обладатели зеленой сим-карты стали потреблять на 10 % больше трафика, чем в прошлом году. Аналитика «МегаФона» показала, что ежемесячно каждый человек, в среднем, использует около 30 ГБ данных. Этого хватит, чтобы скачать 20 фильмов в формате Full HD для просмотра в домашнем кинотеатре.

«В этом году мы уже построили и модернизировали более 800 объектов телеком-инфраструктуры в регионе. Планомерная работа над обеспечением устойчивого сигнала улучшает качество жизни и создает новые цифровые возможности для местных жителей и туристов. Кроме того, расширение покрытия увеличивает и зону действия технологии VoLTE, благодаря которой можно говорить по мобильному и оставаться в Сети на высокой скорости. Многие уже распробовали этот сервис, и мы фиксируем, что количество пользователей неизменно растет», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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