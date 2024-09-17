МТС: Курорты Карачаево-Черкесии вошли в число самых посещаемых летом 2024 года

МТС совместно с Минэкономразвития России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне 2024 г.. В число самых популярных горных курортов, которые выбирали для отдыха российские путешественники, вошли курорты Карачаево-Черкесии. Так, курорт «Архыз» вошел в тройку лидеров по количеству посещений, на него пришлось 14% визитов, а на курорт «Домбай» пришлось 4% от всех визитов на российские горные курорты. При этом курорт «Архыз» вошел в пятерку лидеров по росту популярности – прирост числа туристов год к году составил +36%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность российских горных курортов летом 2024 г. выросла на 28% в годовом сопоставлении. В число лидеров по количеству посещений вошли кластер в поселке Красная Поляна близ Сочи с долей 30% от общего турпотока на российские горные курорты, алтайский «Манжерок» с долей 15% и «Архыз» в Карачаево-Черкесии – 14% визитов.

Большую часть визитов на горные курорты летом совершили приезжие: жители соседних регионов (25%) и гости из других федеральных округов (49%). На местных пришлось всего 26% посещений. Самыми популярными курортами по числу посетителей из других регионов и федеральных округов стали «Домбай» и «Архыз», «Манжерок», «Эльбрус» и «Чегет» – доля местных жителей здесь составила всего от 8% до 12%. Около 66% летних поездок на горные курорты пришлись на экскурсионные визиты одним днем (без ночевок). Треть путешественников (34%) оставались на ГЛК на несколько дней, средняя продолжительность такого путешествия составила три дня.

«Курорты Карачаево-Черкесии привлекают все больше гостей в летний сезон. Чтобы всем жителям и гостям республики было комфортно отдыхать в любой туристической точке Карачаево-Черкесии и иметь доступ к высокоскоростному интернету, мы планомерно улучшаем качество связи и обновляем оборудование на территории всей Карачаево-Черкесии, особенное внимание уделяя курортным зонам. Уверен, что развитая ИТ-инфраструктура помогает создавать комфортные условия для отдыха в республике и обеспечивает высокое качество услуг для туристов и жителей», — отметил директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

Исследование проведено сервисом путешествий МТС Travel на базе геоаналитики МТС. Анализировались наиболее популярные горные курорты России летом 2023 и 2024 гг. С целью исключить нетуристические посещения были ограничены срок пребывания на ГЛК, а также частота поездок на пользователя на один и тот же курорт.