МТС: Шерегеш вошел в топ-10 самых посещаемых горных курортов России летом 2024 года

МТС совместно с Минэкономразвития России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне 2024 г. Среди самых посещаемых оказался Шерегеш. Летом 2024 г. отдохнуть у подножья горы Зеленой приезжали кузбассовцы и гости из соседних сибирских регионов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность российских горных курортов летом 2024 г. выросла на 28% в годовом сопоставлении. Шерегеш попал в топ-10 по турпотоку вместе с Горным кластером Сочи, «Манжерком», «Архызом», «Эльбрусом» и другими курортами.

66% летних поездок россиян на горные курорты пришлись на экскурсионные визиты одним днем (без ночевок). Треть путешественников (34%) оставались на ГЛК на несколько дней, средняя продолжительность такого путешествия составила три дня. В Шерегеше туристы чаще всего задерживались более, чем на два дня. 2/3 турпотока на курорт, или 67%, обеспечили жители Кемеровской области. 13% гостей приехали из Новосибирской области, 5% – из Алтайского края, по 3% пришлось на туристов из Томской области и Красноярского края.

«За последние годы Шерегш стал полноценным туристическим направлением для отдыха в горах летом. Благодаря развитию инфраструктуры он пользуется спросом не только для поездок выходного дня: многие кузбассовцы и гости из других регионов проводят здесь отпуск. Кроме того, Шерегеш – уже традиционное место проведения летних фестивалей и массовых соревнований. С учетом постоянного масштабирования курорта МТС развивает в Шерегеше покрытие сетью 4G, чтобы туристы могли пользоваться быстрым мобильным интернетом, как летом, так и в высокий горнолыжный сезон», – сказал директор МТС в Кузбассе Руслан Бекиров.

«Мы видим большой потенциал развития горных курортов, которые становятся все более популярны у туристов и в летний период. В том числе благодаря созданию туристических троп, проведению событийных мероприятий, появлению новых сервисов и турпродуктов, например, вейк-парков. Отмечу, что по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» были оборудованы десятки километров троп на курорте «Эльбрус», где появились смотровые площадки и удобная навигация. Благодаря мерам поддержки на ряде курортов, в том числе в Шерегеше, построены модульные гостиницы, также выделяем субсидии на приобретение туристического оборудования. Сейчас работаем над снятием регуляторных ограничений: разработали законопроект, который предлагает разрешить строительство инфраструктуры горных курортов на землях лесного фонда и упростить их расширение на территории особых экономических зон. Все это будет способствовать развитию этой отрасли», — отметил врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Росси Георгий Груша.

Исследование проведено сервисом путешествий МТС Travel на базе геоаналитики МТС. Анализировались наиболее популярные горные курорты России летом 2023 и 2024 гг. С целью исключить нетуристические посещения были ограничены срок пребывания на ГЛК, а также частота поездок на пользователя на один и тот же курорт.