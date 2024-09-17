«Ultima Яндекс Еда» запустила в Красноярске доставку из авторских ресторанов

Клиенты из Красноярска теперь могут заказывать авторские блюда из популярных ресторанов города в «Ultima Яндекс Еде». Заказы будут доставлять в термоконвертах и картонных боксах — так блюда останутся горячими и доедут до клиента в том виде, в котором их задумал шеф. Сервис поможет, когда хочется попробовать особенные блюда, но нет возможности пойти в ресторан. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Ultima Яндекс Еда» уже сотрудничает с более чем 15 ресторанами в Красноярске: Fresco, Fresco Asia, N’kei, «0,75 Please» и другими заведениями. Рестораны готовят блюда авторской и традиционной кухонь, а многие из них не работали с доставкой ранее. Клиенты Ultima могут попробовать блюда от лучших шеф-поваров Красноярска: Хайяма Аминова, Григория Кима и Александра Кучерова.

Сейчас доставка из «Ultima Яндекс Еды» действует в нескольких районах города: Центральном, Покровском, Свердловском, Кировском, Октябрьском и микрорайоне Взлетка. В будущем сервис планирует расширять зону доставки и список ресторанов-партнеров.

Каждый заказ в Ultima упаковывают так, чтобы сохранить качество блюда при доставке. Сначала блюдо кладут в термоконверт, а затем — в картонный бокс, который надежно размещается в курьерской сумке. Бокс, в котором приходит заказ, сделан из экологичных материалов, его можно сдать на переработку или, например, использовать для хранения.

По данным «Яндекс Еды», у ресторанов, которые подключаются к доставке Ultima, средний чек увеличивается на 11%. Продажи у таких заведений вырастают в среднем на 70%.

Авторские блюда из ресторанов Красноярска доставляют опытные курьеры-партнёры Еды, которые давно сотрудничают с сервисом. Каждый из них доставил не меньше 100 заказов, а еще они будут сфокусированы только на заказе Ultima. Клиентам «Ultima Яндекс Еды» доступна отдельная служба поддержки. Например, если заказ задержится или ресторан не сможет приготовить выбранное блюдо, сервис сразу свяжется с курьером или заведением и решит вопрос как можно скорее.

Что и где заказать с помощью Ultima в Красноярске: в Fresco — тартар из оленя, луковый суп с крабом и хакасский ягненок от Хайяма Аминова; в Fresco Asia — авторский сет от Григория Кима, например, баклажаны в глазури со страчателлой, гребешок с курдюком и трюфелем и душистый фо бо; в N’kei — суши с сибасом и мармеладом из манго, темаки с крабом и пастой Табаджан от Алексея Кущенко; в «0,75 Please» — гравлакс из палтуса с солью из лактокрыжовника и ньокки с уткой и печеньем из пармезана.