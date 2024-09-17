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В RuStore появилась витрина цифровых товаров

RuStore запустил новый раздел «Киоск», где можно пополнить баланс для внутриигровых покупок. Сейчас в разделе уже доступно пополнение мобильных и ПК-игр, среди которых Roblox и Fortnite. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

«В RuStore стремительно растет игровой сегмент. Мы видим увеличение новых игровых релизов в каталоге, а также рост пользовательских скачиваний. Запуск нового раздела позволит безопасно оплачивать популярные игры в привычном и понятном формате магазина приложений. В дальнейшем мы планируем расширить число предложений в “Киоске”», — сказал Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore.

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RuStore
В RuStore появилась витрина цифровых товаров

Раздел «Киоск» доступен на главной витрине RuStore. Воспользоваться им можно, обновив RuStore до последней версии.

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