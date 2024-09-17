В «СерчИнформ КИБ» появились блокировки онлайн-звонков

DLP-система «СерчИнформ КИБ» расширила возможности контроля мессенджеров. Теперь ИБ-специалисты могут блокировать возможность звонить и отправлять голосовые сообщения в Skype и Viber. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

КИБ запрещает доступ к микрофону при использовании Viber на ПК сотрудника. В Skype ограничения кроме микрофона работают на уровне трафика: при звонке не будет соединения, а аудиосообщения не отправятся. Дополнить такую блокировку можно запретами отправки сообщений и файлов с конфиденциальным содержимым. Ограничения работают как в десктоп-версиях мессенджеров, так и при доступе к ним через браузер.

Также контроль переговоров в мессенджерах усилен «расшифровкой» аудио. Если звонки через мессенджеры в компании разрешены, КИБ получит их содержимое на анализ в виде текста. Если система обнаружит в нем подозрительную тематику, например, обсуждение откатов, то автоматически сообщит службе ИБ.

«Контроль аудио в мессенджерах – востребованная функция у наших клиентов, например, когда бизнес-процессы не допускают использование стороннего ПО для переговоров. В таком случае блокировка поможет реализовать регламенты на практике и быть уверенными, что сотрудники не ослушаются запретов. – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – Пока функция доступна только для двух мессенджеров, но мы уже работаем над тем, чтобы расширить этот список».

Всего «СерчИнформ КИБ» контролирует более 60 мессенджеров, а также соцсетей и платформ ВКС. Так, ранее вендор сообщал о поддержке в DLP российских ВКС-сервисов TrueConf и «Яндекс.Телемост».