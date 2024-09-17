За лето 2024 г. МТС избавила приморцев от 15 млн спам-звонков

МТС проанализировала объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Приморского края за летние месяцы 2024 г. С помощью антиспам-решений МТС за июнь-август 2024 г. заблокировала более 15 млн вызовов, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым «урожайным» на спам-звонки летним месяцем 2024 г. в Приморском крае стал август - более 5 млн нежелательных вызовов заблокировано за этот период. Средняя продолжительность заблокированного звонка составила 10,5 секунд.

Через телефонные обзвоны в Приморье чаще всего продвигают свои услуги спамеры с рекламными предложениями и финансовые организации, а также звонят коллекторы и мошенники. Реже всего докучают представители сферы недвижимости, фитнеса и туризма. Антиспам защита не только экономит время своим пользователям, отвечая за них на звонок или предупреждая о возможном спаме, но и защищает от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Приморцы регулярно сталкиваются со спамом, будь то предложение пройти бесплатную процедуру в салоне красоты, посетить медицинское учреждение, взять кредит или оформить банкротство. Назойливые звонки отвлекают от важных дел и ведут к потере времени, а иногда и денег, если это мошенники. Справляться со спамом помогают цифровые технологии, анализирующие вызовы на основе Big Data. Поэтому умная система блокировки спама пользуется в регионе все большей популярностью – за год число подключений сервиса «Защитник» в Приморье выросло на 65%», – сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.