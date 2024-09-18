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Аналитика МТС: Белокуриха этим летом вошла в топ-10 популярных горнолыжных курортов России

МТС совместно с Минэкономразвития России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. Город-курорт Белокуриха Алтайского края оказался одним из самых популярных направлений для летнего отдыха среди российских туристов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность российских горных курортов летом 2024 г. выросла на 28% по отношению к прошлому году. Лидером по количеству посещений стал кластер в поселке Красная Поляна близ Сочи (курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна») — на него пришлась треть от общего турпотока на российские ГЛК. Второе место занял горноалтайский «Манжерок» с долей 15% от всех летних поездок россиян на горные курорты. Тройку лидеров замыкает «Архыз» в Карачаево-Черкесии – 14% визитов.

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Топ-10 горных курортов России по турпотоку летом 2024 г., доля от всех поездок на ГЛК

66% летних поездок на горные курорты пришлись на экскурсионные визиты одним днем (без ночевок). Треть путешественников (34%) оставались на ГЛК на несколько дней, средняя продолжительность такого путешествия составила три дня.

«Белокурихажемчужина Алтайского края. Город, где первая здравница появилась более века назад, а сейчас их количество насчитывает более двух десятков, в последние годы начал активно развиваться благодаря появлению современных горнолыжных трасс, гостиниц и ресторанов. Гостям есть, чем заняться здесь и зимой, и летом. А мы со своей стороны постоянно работаем над улучшением качества связи на территории курорта. Например, ранее мы «разогнали» интернет вдоль горнолыжных трасс до 40 Мбит/с, а сейчас усиливаем сеть на территории турзоны», — сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Большую часть визитов на ГЛК летом совершили приезжие: жители соседних регионов (25%) и гости из других федеральных округов (49%). На местных пришлось всего 26% посещений (с помощью Big Data исключались те, кто работает на территории комплексов или живет поблизости). Самыми популярными курортами по числу посетителей из других регионов и федеральных округов стали «Домбай» и «Архыз», «Манжерок», «Эльбрус» и «Чегет» — доля местных жителей здесь составила всего от 8% до 12%.

Исследование проведено сервисом путешествий МТС Travel на базе геоаналитики МТС. Анализировались наиболее популярные горные курорты России летом 2023 и 2024 гг. С целью исключить нетуристические посещения были ограничены срок пребывания на ГЛК, а также частота поездок на пользователя на один и тот же курорт.

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