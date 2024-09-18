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Арт-проект «Яндекса» «Глазами разных» появится в четырех городах России

«Яндекс Go» и фонд «Яндекса» «Помощь рядом» вновь запустят арт-проект «Глазами разных» в поддержку людей с особенностями развития. В рамках проекта 127 машин партнеров «Яндекс Go», 200 самокатов «Яндекса» и 100 машин «Драйва» будут оформлены работами художников — подопечных благотворительных организаций. «Глазами разных» пройдет в четырех городах: в 2024 г. к Москве и Санкт-Петербургу присоединились Екатеринбург и Нижний Новгород. Число фондов-участников увеличилось с 6 до 11. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Цель проекта «Глазами разных» — привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются люди с особенностями развития, увидеть мир их глазами, а также помочь фондам и их подопечным.

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Яндекс
Арт-проект «Яндекса» «Глазами разных» появится в четырех городах России

В 2024 г. участниками «Глазами разных» стали 11 благотворительных организаций, которые помогают людям с особенностями развития: «Обнаженные сердца», «Турмалин», «Простые вещи», «Перспективы», «Синдром любви», «Жизненный путь», «Верас», «Благое дело», «МастерОК», «Антон тут рядом» и «Солнечные дети».

На сайте проекта можно узнать подробности о фондах и художниках, рассмотреть в деталях их работы, а также отправить средства в адрес этих НКО. Собранные деньги будут распределены между фондами-участниками проекта. «Яндекс» удвоит сумму пожертвований. Сбор средств продлится до 31 декабря 2024 г.

Увидеть работы можно будет не только на машинах и самокатах, но и на выставке «Помощи рядом». Она пройдет в Санкт-Петербурге в общественном пространстве «Севкабель Порт» с 18 сентября по 17 октября 2024 г. Также на выставке будет представлен арт-объект, оформленный картинами художников «Глазами разных».

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