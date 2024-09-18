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МТС прокачала мобильный интернет к золотой осени в Гунибе

МТС модернизировала сеть сотовой связи в высокогорных селах Гуниб и Хиндах, Хоточ и Нижний Кегер в Дагестане. Технические специалисты МТС увеличили скорость мобильного интернета на четверть, значительно расширили зону покрытия.

В зоне ускоренной передачи данных проживает около 5 тыс. местных жителей, находятся десятки гостиниц и кафе, туристические достопримечательности. Теперь даже в моменты пиковой нагрузки высокого турсезона и местные жители, и гости Гуниба смогут пользоваться мобильным интернетом без потери качества соединения.

Гуниб – одна из главных достопримечательностей Дагестана. Здесь множество мест, связанных с историей Северного Кавказа – Гунибская крепость, ворота имама Шамиля, ворота князя Барятинского. Кроме как для знакомства с историей туристы выбирают Гуниб за одни из лучших горных видов Дагестана. Например, здесь находится так называемая «точка Айвазовского» - смотровая площадка на Гуниб, с которой художник запечатлел аул на знаменитом полотне. Также Гуниб притягивает своей природой, водопадами, горными ущельями и природным парком «Верхний Гуниб».

«Особенно эффектны эти места золотой осенью. Турпоток с завершением сезона отпусков здесь не спадает. Напротив, туристы устремляются в Гуниб, чтобы насладиться местными пейзажами в золоте и багрянце. Надеемся, гости Дагестана во время осенних туров оценят обновленную сеть сотовой связи в Гунибе. Кстати, доехать сюда можно во сопровождении нашего бесплатного автомобильного аудиогида по Дагестану. Напомню, что послушать его могут абоненты всех операторов связи на платформе МТС Live», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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