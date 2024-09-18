Обновление Winlogon в RooX UIDM: адаптивная многофакторная аутентификация и брендирование

В системе управления доступом RooX UIDM появилась возможность кастомизировать сценарий входа в Windows. Теперь в него можно добавлять факторы аутентификации и дополнительные проверки. Также можно добавить на форму входа логотип компании. Об этом CNews сообщили представители RooX.

В современном мире ввода логина и пароля становится недостаточно для защиты данных. Эксперты рекомендуют использовать многофакторную аутентификацию и множество приложений и сервисов уже дают возможность включать и настраивать ее. Однако в базовой поставке Windows форма входа по-прежнему предполагает только ввод логина и пароля.

С помощью новой функциональности в системе управления доступом RooX UIDM можно повысить безопасность входа в популярную операционную систему. Теперь стало возможным добавить в сценарий аутентификации шаги с запросом второго и последующих факторов (OTP SMS, TOTP, push и другие). Кроме того, можно осуществлять дополнительные проверки: например, блокировать доступ на некоторое время после нескольких неудачных попыток входа или обрабатывать события из SIEM. Добавлять шаги в сценарии входа в Windows можно с учетом различных условий (доверенное устройство, версия Windows, наличие критичных обновлений и так далее), то есть можно делать аутентификацию адаптивной. Функция разработана на базе WinAPI путем реализации кастомного Credential Provider.

Также новая функциональность позволяет добавить на форму входа логотип компании. «Возможность брендирования интерфейса входа в Windows способствует развитию корпоративной культуры и позволяет сотрудникам крупных компаний работать в привычной визуальной среде», — сказал технический директор RooX Егор Крутихин.