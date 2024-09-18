В самом общительном городе Ульяновской области улучшили связь

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в восточной части Инзы. Дополнительную инфраструктуру связи здесь развернул «МегаФон», учитывая нагрузку на сеть в городе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает big data «МегаФона», инзенцы второй год подряд удерживают лидерство по объему цифровых звонков в Ульяновской области. Ежемесячно они проговаривают по 10 часов 40 минут на абонента, причем предпочитают общение именно в сети 4G. Для сравнения, на столичный Ульяновск приходится 8 часов 28 минут, а обычно в области говорят по 8 часов 27 минут.

«Почти 70% звонков в регионе сейчас составляют голосовые вызовы через интернет. Технология VoLTE (Voice over LTE) обеспечивает кристально чистый звук, а также позволяет одновременно говорить по телефону и открывать нужные сайты и приложения. Чтобы абоненты использовали передовые сервисы, мы системно развиваем инфраструктуру связи. Населенные пункты с высокой нагрузкой — всегда в зоне нашего особого внимания», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

Кроме того, в последний месяц Инза вошла в топ-3 городов по общей интернет-активности, пропустив вперед только Сенгелей и Ульяновск. Одному инзенцу в среднем необходимо в месяц 29 ГБ дата-трафика, а показатель по региону составляет 28 ГБ.

Новое телеком-оборудование в городе охватило улицы Энгельса, Авдеева и Первомайскую. Технические специалисты оператора использовали диапазоны частот LTE-1800 и LTE-2600, что дало оптимальную площадь покрытия и емкость сети. После проведенных работ средняя скорость загрузки составляет 30 Мбит/с, а максимальная — 110 Мбит/c.