«Яндекс» создает единую рекламную платформу e-com- и ridetech- сервисов

«Яндекс» создает единую рекламную платформу e-com и ridetech сервисов. Рекламодатели смогут разместить свою баннерную рекламу одновременно в «Маркете», «Еде», «Лавке», «Деливери» и Go и управлять ею в одном кабинете. В нем можно будет сразу задать параметры общей кампании на всех сервисах: ее бюджет, продолжительность, частоту контактов, географию, аудиторию и места показа баннера. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Раньше для размещения баннерной рекламы в «Маркете», «Еде», «Лавке», «Деливери» и супераппе Go надо было обратиться в каждый из сервисов - завести рекламный кабинет или напрямую к менеджеру. Теперь рекламодателям будет проще завести рекламную кампанию.

Сквозная настройка кампании поможет рекламодателям использовать все возможности кросс-канальных коммуникаций – «догнать» пользователя, который смотрел товар на «Маркете», баннером в «Лавке» или наоборот. Или, запустить рекламу премиального бренда только на пользователей «Ultima Яндекс Еда». Так рекламодатели смогут воздействовать на разные этапы маркетинговой воронки и тестировать новые варианты креатива.

Доступ к единой рекламной платформе уже есть у рекламодателей «Маркета». Продавцы и представители брендов могут зайти в свой личный кабинет и в настройках баннерной рекламы выбрать места для размещения не только на «Маркете», но и в «Еде», «Лавке», «Деливери» и супераппе «Яндекс Go». Текущие рекламодатели фудтех сервисов и супераппа «Яндекс Go» могут обратиться к своим менеджерам, чтобы настроить общую баннерную кампанию.

Click out кампании (это реклама внешних ресурсов, в которой баннер ведет пользователя сервиса на сторонний сайт) тоже можно будет запускать с помощью единой рекламной платформы. Сейчас их могут запустить медиаагентства через личный кабинет рекламодателя на «Маркете» и выбрать для размещения маркетплейс и «Лавку».