«Авито Авто» запустил сервис онлайн-кредитования для покупателей водной и мототехники

На «Авито» появился функционал для оформления и получения кредита на покупку водных транспортных средств и мототехники – новых и с пробегом. Сервис онлайн-кредитования доступен бесплатно в мобильном приложении «Авито» на Android и iOS. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

Новый сервис обладает параметрами, повышающими удобство и упрощающими приобретение мототехники и водного транспорта в кредит:

– Сумма кредита - от 100 тыс. до 8 млн руб.

– Все оформление происходит онлайн через мобильное приложение, без необходимости посещения банка. Сервис доступен прямо из карточки объявления: интерфейс встроен в платформу «Авито Авто», поэтому для пользователя переход к заявке будет бесшовным.

– Одна заявка для всех банков. Пользователю не нужно заполнять отдельную заявку для каждого банка – достаточно ввести данные один раз.

– Все данные пользователя защищены. Подтверждение личных данных происходит через ЕСИА (портал «Госуслуг») – подобная схема одобрена ЦБ РФ.

– Кредитная заявка рассматривается несколькими банками. В рамках данного сервиса кредиты выдают «ОТП-Банк», «Локо-Банк» и «МТС Банк».

– Широкий выбор техники. Услуга распространяется как на предложения от частных продавцов, так и от компаний и доступна как для новых транспортных средств, так и для техники с пробегом.

– Сервис бесплатный для пользователей «Авито Авто».

«Ранее такой же механизм был реализован для получения кредита на машины с пробегом, предлагаемые частными лицами, и он доказал свою востребованность. Новая инициатива является частью стратегии платформы «Авито Авто» по расширению спектра предоставляемых пользователям цифровых сервисов и призвана увеличить доступность водного транспорта и мототехники для россиян. Для продавцов запуск нового сервиса означает рост продаж без дополнительных затрат и действий. На данный момент на платформе представлено более 300 тыс. предложений по продаже мототехники и более 150 тыс. – водного транспорта. И мы рассчитываем, что спрос на них благодаря цифровизации получения кредита вырастет», – сказал Илья Зарембо, руководитель категорий «Водный транспорт» и «Мототехника» в «Авито Авто».

В начале 2024 г. на «Авито Авто» появилась возможность оформить кредит до 5 млн руб. на покупку автомобиля с пробегом для частных лиц прямо из объявления о продаже автомобиля. Функция доступна в приложении «Авито» на iOS и Android. Чтобы заполнить заявку на кредит, нужно также пройти авторизацию через личный кабинет «Госуслуг».