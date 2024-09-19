Банк «Русский Стандарт»: 53% покупок россиян летом 2024 года пришлось на офлайн

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупательской активности россиян летом 2024 г. По данным эквайринговой сети банка , средний чек в офлайне оказался на 27% выше, чем в онлайне. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

В рамках исследования аналитики банка изучили все онлайн- и офлайн-покупки по данным эквайринговой сети банка – в том числе, и через Систему быстрых платежей (СБП). Как показала статистика, 53% от общего числа покупок летом 2024 г. пришлось на офлайн, а 47% – на онлайн. При этом годом ранее соотношение было с заметным перевесом в пользу онлайна – 65% против 35% у офлайна, соответственно.

Рост офлайна можно связать, в том числе, и с активной популяризацией у россиян платежей по QR-коду через СБП на кассах торговых точек. Неуклонно растет число офлайн-магазинов, которые подключают себе возможность принимать на своих кассах такие бесконтактные платежи смартфонами. Так, например, статистика банка «Русский Стандарт» по числу платежей через СБП в июне-августе 2024 г. показала рост доли офлайна до 17% с 6% годом ранее.

Согласно данным эквайринговой сети банка, общий средний чек всех покупок в офлайне летом 2024 г. оказался выше, чем в онлайне – 1797 руб. против 1415 руб., соответственно. В июне-августе 2023 г. офлайн также лидировал – 1438 руб. против 1107 руб. у онлайна.

В офлайне в число самых популярных категорий трат в зависимости от числа покупок летом 2024 г. вошли супермаркеты (средний чек 572 руб.), точки быстрого питания (средний чек 431 руб.) и автомойки (средний чек 118 руб.).

При этом в онлайне в аналогичном списке категорий-лидеров этим летом оказались супермаркеты (средний чек 365 руб.), активный отдых и развлечения, в том числе, прокат спортивного инвентаря, электросамокатов и пр. (124 руб.) и магазины детской одежды (средний чек 1 737 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» по количеству и средним чекам всех покупок (в том числе, и через СБП) летом 2024 и 2023 гг.