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МТС оцифровала сокровищницу каменного века на востоке Красноярского края

МТС модернизировала сеть сотовой связи на востоке Красноярского края. Проведенный рефарминг позволил расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета для более 16 тыс. жителей региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела рефарминг базовых станций, расположенных в Абанском, Канском, Нижнеингашском, Рыбинском и Уярском районах Красноярского края. Перевод частот 3G на современный стандарт LTE позволил в среднем почти на 30% увеличить скорость передачи данных в семи населенных пунктах региона.

Качество связи МТС улучшилось в старинном селе Бражное, основанном более 350 лет назад. Этот населенный пункт известен тем, что в его окрестностях обнаружили несколько стоянок каменного века с артефактами эпохи — осколками камня, орудиями и скреблами, а также останки мамонта, северного оленя, бизона и других древних животных. В настоящее время в Бражном проживает более 2000 жителей.

Скорость мобильного интернета также выросла в другом старинном селе — Большая Уря, появившемся на карте Сибири более 400 лет назад. Через Большую Урю по Московскому тракту проследовал в Илимскую ссылку первый дворянский революционер — Александр Радищев, описывавший в своих путевых заметках местные поля не иначе, как «великие». Сейчас в этом населенном пункте проживает более 1500 жителей, уличная сеть села насчитывает более 15 улиц. Рост скорости мобильного интернета LTE затронул школу, детский сад, МФЦ, дом культуры, ипподром и несколько магазинов в Большой Уре.

В число локаций, где специалисты МТС модернизировали оборудование, вошел поселок Абан — крупнейший на востоке Красноярского края, он расположен на пересечении автомобильных дорог, идущих в трех направлениях: в Канск, в Богучанский и Дзержинский районы. Поселок насчитывает более 8 тысяч сельчан, обновленные скорости доступны в окрестностях автовокзала, кинотеатра, госучреждений и торговых точек Абана.

«Мы уделяем пристальное внимание развитию сети в восточной части Красноярского края, где преобладает таежный ландшафт — здесь стремительно развиваются сельское хозяйство, лесозаготовка и лесопереработка. Для того, чтобы наши абоненты могли всегда оставаться на связи и с комфортом пользоваться всеми преимуществами цифровой экосистемы МТС, мы находим технические решения и реализуем их. Ранее благодаря рефармингу мы увеличили скорость мобильного интернета в Железногорске, Сосновоборске и пригородных населенных пунктах этих городов-спутников краевой столицы», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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