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МТС провела гигабит 4 тыс. семей левобережья

МТС завершила очередной этап развития фиксированной сети в Новосибирске. Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и цифровое ТВ стали доступны жителям Западного микрорайона, микрорайона Лесоперевалка, а также микрорайона Сад Кирова. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители 24 домов на улицах Котовского, Спортивной и Ясный берег теперь могут подключить интернет со скоростью до 1 Гбит/с. При такой скорости интернетом могут пользоваться сразу несколько жильцов одной квартиры без потери скорости. Также в гигабитную сеть можно подключить системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства, при этом скорость интернета останется высокой.

«В трех микрорайонах левобережья гигабитный интернет стал доступен благодаря модернизации существующего телеком-оборудования, а также строительству новой инфраструктуры. Наша фиксированная сеть открывает доступ к домашним сервисам на самых высоких скоростях. При этом у новосибирцев есть возможность экономить на связи. Для этого необходимо объединить домашний интернет и телевидение с другими продуктами — мобильной связью для всей семьи, онлайн-кинотеатром KION от МТС», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

В начале 2024 г. МТС также обеспечила скоростным домашним интернетом дома жилых комплексов Акварель 3.0, Панорама, Европейский берег, Infinity и Да Винчи.

Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Новосибирске можно на сайте компании.

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