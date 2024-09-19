Росреестр и РГГУ объединили усилия по сохранению наследия коренных малочисленных народов России

Росреестр и Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) начнут совместную работу по цифровизации языкового и культурного наследия коренных малочисленных народов России. Соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве и организации взаимодействия в области научной, образовательной, экспертной, практической, информационно-аналитической деятельности подписали руководитель ведомства Олег Скуфинский и исполняющий обязанности ректора РГГУ Андрей Логинов. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

Во время рабочей встречи в кампусе РГГУ Олег Скуфинский рассказал об основных задачах Росреестра, а также флагманском проекте ведомства по созданию Национальной системы пространственных данных.

«Государственная программа «Национальная система пространственных данных» реализуется командой Росреестра с 2021 г. Создана Единая цифровая платформа НСПД, где интегрированы данные федеральных и региональных систем, а одним из сервисов платформы стал «Языки коренных народов Арктики». Сейчас важной задачей является кооперация знаний, опыта высшей школы и усилий команд различных федеральных ведомств, в том числе Росреестра, которые занимаются практической реализацией этого проекта», – подчеркнул глава ведомства.

Андрей Логинов отметил заинтересованность университета в сотрудничестве с командой Большого Росреестра. «Быть полезными Росреестру – это большая честь и хороший вызов для моих коллег и выпускников университета, это деятельность на благо Отечества. Подписание соглашения станет основанием для углубленной работы по самым разным направлениям», –сказал и.о. ректора университета.

Заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова рассказала о работе ведомства по развитию Единой цифровой платформы НСПД и созданию сервиса «Языки коренных народов Арктики».

В настоящее время сервис введен в эксплуатацию, работы завершены по пилотному региону – Республика Саха (Якутия). Он содержит данные об ареалах расселения, компактности этноса, уровню владения родным языком и другую информацию.

«Цифровизация культурного и языкового наследия коренных малочисленных народов Арктики – один из тематических проектов Арктического совета. В перспективе он позволит не только обобщить собранные учеными сведения об уникальной культуре региона в удобном и доступном формате, но и найти им практическое применение. Росреестр совместно с Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова работает над созданием «ГИС-карты языков коренных народов Арктики», это составная часть международного проекта. Его целью является создание цифровой карты, которая отразит ареалы распространения языков народов Арктики и данные о культурном наследии на картографической основе», – сказала заместитель руководителя Росреестра.

Елена Мартынова продемонстрировала работу сервиса «Языки коренных народов Арктики» на платформе НСПД на примере пользователя с ролью «научный сотрудник». У такого пользователя есть возможность просмотреть интересующие слои пространственных данных, ознакомиться с семантической информацией, работать с другими слоями и картографическими основами. При получении дополнительного доступа от научной организации уполномоченным лицам будут доступны размещение и корректировка пространственных данных.

Заместитель руководителя Росреестра отметила, что подписание соглашения станет лишь первым шагом для развития дальнейшего разнопланового сотрудничества с РГГУ.

Академик РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков и проректор по научной работе РГГУ Ольга Павленко рассказали о создании «Интерактивного атласа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: языки и культуры».

К реализации проекта приступили три года назад по поручению Департамента координации деятельности образовательных организации Министерства науки и высшего образования России и в соответствии с Перечнем поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям (утв. Президентом России 16.01.2020 г. № Пр-71).

За это время в сотрудничестве с ведущими академическими институтами и университетами страны проведена инвентаризация данных экспедиций по коренным народам за 150 лет, которая затем прошла экспертизу научного сообщества и общественных организаций. Были подготовлены и размещены в Интерактивном атласе описания каждого из 40 малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, включенных в федеральный реестр.

«Надеемся, что с помощью Росреестра мы начнем новый этап проекта: интерактивный атлас коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока будет пополняться актуальными данными, их начнут использовать», – сказал Валерий Тишков, который стоял у истоков создания атласа.

Подписание соглашения поддержал исполнительный директор Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Семен Вануйто. Он выразил надежду, что создание интерактивной среды при участии Росреестра, научного сообщества и самих представителей коренных народов продолжится.