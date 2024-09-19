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В «VK Доске» стало доступно быстрое копирование и поддержка новых форматов

В «VK Доске» стало доступно быстрое копирование и поддержка новых форматов. Пользователи могут перенести данные с помощью копирования, а также сохранить таблицы и популярные форматы Kanban и USM. Об этом CNews сообщили представители VK.

«VK Доска» (работает в бета-версии) улучшила функциональность переноса данных из зарубежной платформы Miro для совместной работы. Пользователям стал доступен новый способ переноса контента через буфер обмена, который предоставит больше возможностей для эффективной работы.

Для того, чтобы быстро перенести визуальные и текстовые элементы, пользователям необходимо выделить фрагменты на доске в Miro и скопировать их. Выбранные данные автоматически будут перенесены в буфер обмена. Далее пользователям нужно открыть VK Доску и вставать их. Это позволит быстро и удобно перенести и не потерять все важные элементы, а также продолжить с ними работать после бэкапа.

Одним из ключевых преимуществ новой функциональности стала возможность переноса форматов Kanban, USM (User Story Mapping) и таблиц. Теперь пользователи, работающие с проектами, смогут легко адаптировать свои рабочие процессы, импортируя готовые шаблоны и структуры в «VK Доск»у. Это значительно сэкономит время на подготовку и выполнение задач.

«Мы стремимся сделать «VK Доску» максимально удобным и многофункциональным инструментом для эффективной работы и учебы. Возможность переноса данных через буфер обмена, а также привычных элементов в формате Kanban и USM очень ждали от нас пользователи, и они были реализованы в первую очередь», — сказал Сергей Прокудин, руководитель продуктового направления «VK Доски».

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