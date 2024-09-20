B2Bмаркетплейс «на_полке» вышел в на юг России, отметив высокий потенциал рынка традиционной торговли в этих регионах

B2B-маркетплейс оптовых закупок «на_полке» продолжает региональную экспансию по нашей стране. В августе 2024 г. был завершен первый этап выхода в новые для сервиса регионы, а именно в Краснодарский край и Республику Крым. Сегодня на юге России к платформе подключены более 40 поставщиков, реализующих свою продукцию в таких городах, как Краснодар, Новороссийск, Сочи, Севастополь, Симферополь, Ялта, Алушта и другие. А более 200 клиентов уже начали работать с сервисом и открыли для себя все его преимущества. Об этом CNews сообщили представители «на_полке».

B2B маркетплейс «на_полке» постоянно расширяет свою географию, создавая возможности выгодных и прозрачных сделок по оптовым закупкам для тысячи клиентов и поставщиков. Укрепив свои позиции и завоевав рынок в Москве и Санкт-Петербурге, в течение 2023 г. компания двигалась дальше, запустив свой проект в Сибири и Республике Татарстан. В 2024 г. фокусом для географической экспансии «на_полке» стали южные регионы России.

Исследования, проведенные аналитиками «на_полке», показали высокий потенциал рынков традиционной торговли Краснодарского края и Крыма. Причин тут несколько. Во-первых, исторически сегмент традиционной торговли и мелкой сетевой торговли в южных регионах нашей страны заметно преобладает над сегментом крупных сетевых ритейлеров. Так, согласно Росстату, в Краснодарском крае на первое июля 2024 г. насчитывалось более 27 тыс. минимаркетов, универмагов и других торговых точек (павильонов, киосков и прочих), что составляет более 6% от общероссийского показателя и на 60% превышает аналогичные показатели в Москве и Московской области. Второй причиной является общий демографический, социально-экономический и туристический потенциал. Юг России является местом притяжения туристов со всей страны, особенно в летний сезон. Помимо этого, эти регионы лидируют по приросту численности населения как за счет естественной рождаемости, так и за счет миграции. Согласно Росстату, в Краснодарском крае за 2023 г. оборот розничной торговли в расчете на душу населения вырос на 21% в сравнении с аналогичным показателем 2022 г., в то время как в «перегретой» Москве прирост достиг всего 11%. Эти данные подтверждают актуальность появления в регионе площадок, облегчающих и структурирующих бизнес-процессы в торговле, – а именно, таких B2B-маркетплейсов, как «на_полке».

«Продовольственный рынок в южных регионах России активно развивается, и во многом благодаря стремительному росту малого бизнеса, – сказала Екатерина Скрибцова, генеральный директор маркетплейса «на_полке». — Традиционная торговля готова предлагать своим покупателям новые и новые товары, а с наступлением туристического сезона запросы повышаются как количественно, так и качественно. Мы начали активно развиваться в регионе уже с весны 2024 г. для того, чтобы не упустить туристический сезон, хотя практика показала, что надо было начать еще раньше. Сегодня экспансия в регион продолжается, мы активно подключаем к нашему сервису новые торговые точки, предлагая им разнообразные возможности повышения эффективности своего бизнеса и расширения товарного ассортимента».

По словам Екатерины, «на_полке» также позволяет диверсифицировать свое товарное предложение не только объектам традиционной торговли, но и предприятиям ресторанного и гостиничного бизнесов, что повышает и уровень сервиса в регионах. А это немалый вклад с развитие, внутреннего туризма в России, повышение его качества и конкурентоспособности.

Кроме того, в южных регионах России, богатых на локальное производство продуктов питания, работают десятки поставщиков, которые так или иначе находятся в постоянном поиске новых каналов сбыта. Это обеспечивает высокую востребованность функционала маркетплейса «на_полке». Всего за несколько месяцев сервис стал официальным партнером порядка 40 поставщиков на юге страны, а также показал стремительную динамику роста оборота. Если в первые месяцы присутствия в регионе сервис показывал ежемесячный прирост в 16%, то к началу осени эта динамика увеличилась до 53% по сравнению с предыдущим месяцем.

Выводя свой бизнес в новые регионы, маркетплейс «на_полке» сохраняет свою уникальную бизнес-модель – гибридный подход к обслуживанию клиентов. Он заключается в коммуникации с клиентом через три разных канала: платформа: сайт и приложение как виртуальный продукт и помощник; торговая команда и телесейл как инструменты персонифицированной коммуникации; колл-центр, или сервисный центр, который помогает как клиентам, так и поставщикам при возникновении любых трудностей, возникающие на всем пути следования заказа и оплаты.

Такая модель позволяет создать многогранную структуру обслуживания, учитывая индивидуальные особенности и привычные формы сотрудничества для представителей традиционной розницы

На основе нескольких месяцев активной работы в Краснодарском крае и Республике Крым аналитики «на_полке» сформировали видение об особенностях ассортиментного распределения, наиболее актуального для традиционной розницы южных регионов. Среди ходовых категорий, закупаемых торговыми точками, лидируют пиво и пивные напитки, причем в основном российских производителей. Для сравнения, в рознице Москвы и Санкт-Петербурга, например, доля импортных брендов составляет примерно половину ассортимента. Также статистика продаж «на_полке» показала низкий спрос несетевой розницы на товары таких категорий, как заморозка, чистящие средства и специи, в то время как в центральных регионах присутствия сервиса эти категории входят в top-лист по продажам.