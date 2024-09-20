CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Cloud4Y получил сертификат соответствия требованиям стандарта PCI DSS 4.0

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y прошел аудит и получил сертификат соответствия последней версии стандарта PCI DSS 4.0. Эта версия станет обязательной для всех участников платежных систем с 2025 г., заменив действующий стандарт PCI DSS 3.2.1, который использовался с 2018 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Обновленный стандарт усиливает требования к безопасности платежных данных, предлагая инновационные методы защиты и акцентируя внимание на борьбе с новыми угрозами.

В версии PCI DSS 4.0 предполагается более глубокий анализ угроз и индивидуальный подход к обеспечению безопасности. Также расширен базовый уровень операционных и технических требований для повышения безопасности платежей, прописаны актуальные методы борьбы с существующими угрозами.

Аудит был проведен сертифицированной компанией QSA-аудитор Compliance Control, которая специализируется на оценке безопасности платежных данных.

Для клиентов Cloud4Y наличие сертификата PCI DSS 4.0 открывает новые возможности. Теперь компании, которым требуется соответствие стандарту, могут быстрее запускать проекты, размещая инфраструктуру в дата-центре Cloud4Y, что снижает затраты на сертификацию и поддержание физической безопасности ИT-систем.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка

Европа потребовала от Apple открыть ОС iPhone для конкурентов

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Интернет-провайдеры обратились к властям за защитой от «замедления» YouTube. Во всем обвиняют Роскомнадзор

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса

Силовики нашли и арестовали админов сайта в сети Tor. Разработчики утверждают, что сеть все еще безопасна

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: