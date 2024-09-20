Малые сахалинские села «засветились» на цифровой карте «МегаФона»

Жители трех поселений в Долинском городском округе теперь могут пользоваться мобильным интернетом оператора. Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование, обеспечив для абонентов возможность передавать данные на средней скорости до 50 Мбит/с. Улучшения заметят более 700 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В селе Покровка специалисты включили базовую станцию, которая работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет охватить большую территорию. За счет этого в зону уверенного LTE-покрытия попадают близлежащие Сосновка и Октябрьское. Ранее в селах пользователи могли совершать только голосовые вызовы в сети 2G. Техническое переоснащение позволило жителям пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом «МегаФона» — смотреть сериалы и фильмы в онлайн-кинотеатрах, вести переписку в мессенджерах, заходить в социальные сети или запрашивать цифровые государственные услуги.

В Сахалинской области «МегаФон» последовательно увеличивает количество населенных пунктов, где пользователи могут комфортно подключиться к сети четвертого поколения. В 2024 г. оператор инвестировал в развитие телеком-инфраструктуры в селе Новиково, Углезаводске, Александровск-Сахалинске, Корсакове, дачных массивах под Южно-Сахалинском. Расширение сети LTE идет и в партнерстве с региональной властью. Так по проекту «Устранение цифрового неравенства» в зону высоскоростного интернета оператора были включены села Забайкалец и Малиновка Поронайского района, Михайловка Александровск-Сахалинского городского округа.

«Расширение покрытия 4G открывает новые цифровые возможности для жителей небольших поселков. Мы постепенно движемся к тому, чтобы больше жителей области имели доступ к современной мобильной связи и могли с комфортом общаться с родными и близкими, решать различные бытовые вопросы в онлайн-формате и следить за актуальными новостями», — сказала директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.