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МТС прокачала мобильный интернет в селе, о котором пела Эдита Пьеха

МТС увеличила емкость сети в нескольких населенных пунктах Майминского района в Республике Алтай. Благодаря модернизации оборудования одномоментно мобильным интернетом смогут пользоваться в два раза больше абонентов, чем ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели работы по улучшению качества сети в Майминском районе. В селах Майма, Манжерок, Бирюля, и Озерное, а также на горнолыжном курорте Манжерок включили два новых диапазона LTE 2600 и LTE 2600TDD. Их преимущество в большой емкости — то есть одновременно к сети могут подключиться много абонентов и у каждого интернет будет работать стабильно и без потери скорости.

Майминский район — точка притяжения туристов. Здесь можно полюбоваться Катунью летом и покататься на лыжах и сноуборде зимой. Особенно много гостей приезжает в Манжерок. Здесь расположен памятник природы — источник минерализованной питьевой воды «Манжерокский». В селе и рядом работают туркомплексы и турбазы, привлекает туристов и знаменитое местное озеро. А в 1960-х годах в здесь прошел фестиваль советско-монгольской дружбы. В честь этого Эдита Пьеха даже посвятила Манжероку песню.

«Поток гостей в эту часть республики не прекращается, а наоборот постоянно увеличивается. Соответственно, увеличивается и нагрузка на сеть. Сегодня люди не привыкли отдыхать совсем без связи, для многих важно быть в контакте с родными или сразу же делиться фотографиями в социальных сетях. Мы постоянно продолжаем работу по улучшению нашей связи, чтобы гости республики отдыхали с комфортом и без боязни остаться отрезанными от мира», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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